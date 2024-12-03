https://1prime.ru/20241203/aeroekspress-853264515.html

"Аэроэкспресс" повысил цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах

"Аэроэкспресс" повысил цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах - 03.12.2024, ПРАЙМ

"Аэроэкспресс" повысил цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах

Компания "Аэроэкспресс" с 3 декабря повысила цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах, курсирующих в московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево",... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T00:22+0300

2024-12-03T00:22+0300

2024-12-03T00:22+0300

бизнес

россия

москва

аэроэкспресс

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853264515.jpg?1733174560

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс" с 3 декабря повысила цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах, курсирующих в московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", следует из сообщения компании. В частности, в поездах "Аэроэкспресс" стоимость билета по тарифу "Стандарт" составит 650 рублей, туда-обратно 1,2 тысячи рублей. До этого, согласно информации на сайте компании, она составляла от 525 и 1050 рублей, соответственно. Стоимость поездки на экспресс-автобусах на всех направлениях теперь составляет 400 рублей в одну сторону, туда и обратно - 700 рублей вместо прежних 350 рублей и 600 рублей, соответственно. "Аэроэкспресс" отмечал, что с 2014 по 2024 годы общий уровень индексации тарифов компании в 1,5 раза ниже роста индекса потребительских цен за этот же период. Кроме того, компания сохраняет ряд тарифных предложений, которые позволяют пользоваться поездами и экспресс-автобусами со скидкой до 80% на поездку по отношению к стандартному тарифу. "Аэроэкспрессы" курсируют по железной дороге между столицей и аэропортами Московского авиационного узла - "Домодедово" и "Шереметьево". Также ходят экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево" и от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, аэроэкспресс, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево