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Российский рынок акций упал после четырех сессий роста

Российский рынок акций упал после четырех сессий роста - 03.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций упал после четырех сессий роста

Российский рынок акций упал во вторник в рамках коррекции после четырех торговых сессий роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T19:58+0300

2024-12-03T19:58+0300

2024-12-03T19:59+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций упал во вторник в рамках коррекции после четырех торговых сессий роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,82%, до 2539,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,87%, до 811,03 пункта, долларовый РТС - на 0,91%, до 753,42 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько ускорил темпы падения - до 2,1%. РЫНОК СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВНИЗ Российский рынок акций во вторник упал после четырех сессий роста. При этом индекс Мосбиржи так и не смог протестировать психологический уровень сопротивления 2600 пунктов и ушел вниз от него. "Индекс Мосбиржи во вторник корректировался вниз. Сказался как технический фактор – бенчмарк рос до этого четыре сессии подряд, так и другие обстоятельства. Среди них - укрепление рубля, сигнал ЦБ РФ об отсутствии прогресса в замедлении инфляции, заявления американских властей о намерении усилить санкционное давление на Россию. Из позитива сегодня, пожалуй, можно было выделить только рост котировок сырьевых товаров", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Позитива" (-6,3%), "ВК" (-5,6%), "Мечела" (-5,5%), Ozon (-5,4%). Выросли в цене бумаги "Совкомфлота" (+0,6%), "Полюса" (+0,6%). Стоимость нефти к 19.41 мск росла на 2,6%, до 73,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 106,4 пункта. ПРОГНОЗЫ В среду индекс Мосбиржи способен вернуться выше 2550 пунктов, а дальнейшую динамику ему задаст вечерняя статистика по инфляции за неделю, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Индекс Мосбиржи упал от отметки 2600 пунктов и опустился к поддержке 2520 пунктов, на данный момент не подавая сигналов в пользу развития краткосрочного роста в условиях отсутствия воодушевляющих геополитических новостей, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы в РФ также помнят о рисках нового повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре и перспективе роста налогов в 2025 году", - добавляет она.

https://1prime.ru/20241202/aktsii-853261224.html

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российский рынок акций, падение