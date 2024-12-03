https://1prime.ru/20241203/aviakompaniya-853272944.html

Компания "Победа" спрогнозировала уровень пассажиропотока в 2025 году

Компания "Победа" спрогнозировала уровень пассажиропотока в 2025 году - 03.12.2024, ПРАЙМ

Компания "Победа" спрогнозировала уровень пассажиропотока в 2025 году

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует в 2025 году как минимум сохранить пассажиропоток на уровне 2024 года - 13,6 миллиона человек, сообщил... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T10:05+0300

2024-12-03T10:05+0300

2024-12-03T10:05+0300

россия

победа

аэрофлот

пассажиропоток

https://cdnn.1prime.ru/img/84243/52/842435200_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_e08745465a3b11d54d490935aa210c5c.jpg

МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует в 2025 году как минимум сохранить пассажиропоток на уровне 2024 года - 13,6 миллиона человек, сообщил журналистам генеральный директор "Победы" Дмитрий Тыщук на праздновании десятилетия компании. В 2023 году лоукостер перевез чуть более 13 миллионов человек. Отвечая на вопрос, сохраняются ли планы увеличить пассажиропоток в нынешнем году на 5%, Тыщук ответил: "Примерно так и будет. Перевезем не менее 13,6 миллиона человек". "В следующем году мы как минимум планируем сохранить достигнутый пассажиропоток этого года. Получится ли рост или нет, сейчас сложно сказать. Потому что все наши самолеты задействованы на максимуме, все показатели и по загрузке, и по налету максимальны на сегодня", - рассказал он о планах на 2025 год. Кроме того, Тыщук отметил, что компания имеет в маршрутной сети порядка 15% международных направлений и планирует сохранить такую долю в 2025 году. По его словам, авиакомпания гибка "в формировании маршрутной сети".Авиакомпания пока не видит необходимости в привлечении кредитов или размещении облигаций, сообщил генеральный директор.Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Концепция компании состоит в применении гибких ценовых тарифов и чётком соблюдении клиентами особых правил перевозки. Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.

https://1prime.ru/20241129/bilety-853214510.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, победа, аэрофлот, пассажиропоток