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Компания "Победа" спрогнозировала уровень пассажиропотока в 2025 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Компания "Победа" спрогнозировала уровень пассажиропотока в 2025 году
Компания "Победа" спрогнозировала уровень пассажиропотока в 2025 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
Компания "Победа" спрогнозировала уровень пассажиропотока в 2025 году
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует в 2025 году как минимум сохранить пассажиропоток на уровне 2024 года - 13,6 миллиона человек, сообщил... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T10:05+0300
2024-12-03T10:05+0300
россия
победа
аэрофлот
пассажиропоток
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МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует в 2025 году как минимум сохранить пассажиропоток на уровне 2024 года - 13,6 миллиона человек, сообщил журналистам генеральный директор "Победы" Дмитрий Тыщук на праздновании десятилетия компании. В 2023 году лоукостер перевез чуть более 13 миллионов человек. Отвечая на вопрос, сохраняются ли планы увеличить пассажиропоток в нынешнем году на 5%, Тыщук ответил: "Примерно так и будет. Перевезем не менее 13,6 миллиона человек". "В следующем году мы как минимум планируем сохранить достигнутый пассажиропоток этого года. Получится ли рост или нет, сейчас сложно сказать. Потому что все наши самолеты задействованы на максимуме, все показатели и по загрузке, и по налету максимальны на сегодня", - рассказал он о планах на 2025 год. Кроме того, Тыщук отметил, что компания имеет в маршрутной сети порядка 15% международных направлений и планирует сохранить такую долю в 2025 году. По его словам, авиакомпания гибка "в формировании маршрутной сети".Авиакомпания пока не видит необходимости в привлечении кредитов или размещении облигаций, сообщил генеральный директор.Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Концепция компании состоит в применении гибких ценовых тарифов и чётком соблюдении клиентами особых правил перевозки. Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.
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россия, победа, аэрофлот, пассажиропоток
РОССИЯ, Победа, Аэрофлот, пассажиропоток
10:05 03.12.2024
 
Компания "Победа" спрогнозировала уровень пассажиропотока в 2025 году

"Победа" в 2025 году хочет как минимум сохранить текущий пассажиропоток

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкТехники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании "Победа"
Техники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует в 2025 году как минимум сохранить пассажиропоток на уровне 2024 года - 13,6 миллиона человек, сообщил журналистам генеральный директор "Победы" Дмитрий Тыщук на праздновании десятилетия компании.
В 2023 году лоукостер перевез чуть более 13 миллионов человек.
Отвечая на вопрос, сохраняются ли планы увеличить пассажиропоток в нынешнем году на 5%, Тыщук ответил: "Примерно так и будет. Перевезем не менее 13,6 миллиона человек".
"В следующем году мы как минимум планируем сохранить достигнутый пассажиропоток этого года. Получится ли рост или нет, сейчас сложно сказать. Потому что все наши самолеты задействованы на максимуме, все показатели и по загрузке, и по налету максимальны на сегодня", - рассказал он о планах на 2025 год.
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Кроме того, Тыщук отметил, что компания имеет в маршрутной сети порядка 15% международных направлений и планирует сохранить такую долю в 2025 году. По его словам, авиакомпания гибка "в формировании маршрутной сети".
Авиакомпания пока не видит необходимости в привлечении кредитов или размещении облигаций, сообщил генеральный директор.
Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Концепция компании состоит в применении гибких ценовых тарифов и чётком соблюдении клиентами особых правил перевозки. Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.
 
РОССИЯПобедаАэрофлотпассажиропоток
 
 
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