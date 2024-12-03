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Грузовые авиаперевозки в мире выросли почти на десять процентов - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241203/aviaperevozki-853291861.html
Грузовые авиаперевозки в мире выросли почти на десять процентов
Грузовые авиаперевозки в мире выросли почти на десять процентов - 03.12.2024, ПРАЙМ
Грузовые авиаперевозки в мире выросли почти на десять процентов
Объем грузовых авиаперевозок в мире в октябре вырос на 9,8% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:38+0300
2024-12-03T13:38+0300
экономика
авиаперевозки
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в октябре вырос на 9,8% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Показатель растет уже 15 месяцев подряд, добавляется в релизе. В месячном выражении показатель поднялся на 5,7% после двух месяцев снижения, указывается там. Объем международных грузовых авиаперевозок в октябре вырос на 10,3% год к году. Самый сильный рост был зафиксирован в Латинской Америке (+18,5%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+13,4%). В странах Северной Америки рост составил 9,5%, в Европе - 7,6%. Наиболее скромное увеличение было зафиксировано на Ближнем Востоке (+4,5%) и в Африке (+1,6%). "Рынки грузовых авиаперевозок продолжили показывать сильные результаты в октябре... В то время как 2024 год может стать образцовым для грузовых авиаперевозок, мы должны смотреть в 2025 год с некоторой осторожностью", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. Он отметил, что объявленные победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом намерения о повышении пошлин в отношении крупных торговых партнеров страны (Канада, Мексика, Китай) могут повлиять на глобальные цепочки поставок и подорвать доверие потребителей.
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авиаперевозки
Экономика, авиаперевозки
13:38 03.12.2024
 
Грузовые авиаперевозки в мире выросли почти на десять процентов

IATA: грузовые авиаперевозки в мире выросли почти на 10% в годовом выражении

© РИА Новости . И.Денисенко | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . И.Денисенко
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в октябре вырос на 9,8% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Показатель растет уже 15 месяцев подряд, добавляется в релизе. В месячном выражении показатель поднялся на 5,7% после двух месяцев снижения, указывается там.
Объем международных грузовых авиаперевозок в октябре вырос на 10,3% год к году.
Самый сильный рост был зафиксирован в Латинской Америке (+18,5%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+13,4%). В странах Северной Америки рост составил 9,5%, в Европе - 7,6%. Наиболее скромное увеличение было зафиксировано на Ближнем Востоке (+4,5%) и в Африке (+1,6%).
"Рынки грузовых авиаперевозок продолжили показывать сильные результаты в октябре... В то время как 2024 год может стать образцовым для грузовых авиаперевозок, мы должны смотреть в 2025 год с некоторой осторожностью", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.
Он отметил, что объявленные победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом намерения о повышении пошлин в отношении крупных торговых партнеров страны (Канада, Мексика, Китай) могут повлиять на глобальные цепочки поставок и подорвать доверие потребителей.
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Экономикаавиаперевозки
 
 
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