https://1prime.ru/20241203/aviaperevozki-853291861.html

Грузовые авиаперевозки в мире выросли почти на десять процентов

Грузовые авиаперевозки в мире выросли почти на десять процентов - 03.12.2024, ПРАЙМ

Грузовые авиаперевозки в мире выросли почти на десять процентов

Объем грузовых авиаперевозок в мире в октябре вырос на 9,8% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T13:38+0300

2024-12-03T13:38+0300

2024-12-03T13:38+0300

экономика

авиаперевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/73/840397351_0:244:3027:1946_1920x0_80_0_0_f64b75a53eb58f67dca8be88a67c9645.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в октябре вырос на 9,8% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Показатель растет уже 15 месяцев подряд, добавляется в релизе. В месячном выражении показатель поднялся на 5,7% после двух месяцев снижения, указывается там. Объем международных грузовых авиаперевозок в октябре вырос на 10,3% год к году. Самый сильный рост был зафиксирован в Латинской Америке (+18,5%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+13,4%). В странах Северной Америки рост составил 9,5%, в Европе - 7,6%. Наиболее скромное увеличение было зафиксировано на Ближнем Востоке (+4,5%) и в Африке (+1,6%). "Рынки грузовых авиаперевозок продолжили показывать сильные результаты в октябре... В то время как 2024 год может стать образцовым для грузовых авиаперевозок, мы должны смотреть в 2025 год с некоторой осторожностью", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. Он отметил, что объявленные победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом намерения о повышении пошлин в отношении крупных торговых партнеров страны (Канада, Мексика, Китай) могут повлиять на глобальные цепочки поставок и подорвать доверие потребителей.

https://1prime.ru/20241121/samolet-852987607.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиаперевозки