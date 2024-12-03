https://1prime.ru/20241203/avtorynok-853297698.html
Российскому авторынку предсказали обрушение на 20 процентов
Российскому авторынку предсказали обрушение на 20 процентов - 03.12.2024, ПРАЙМ
Российскому авторынку предсказали обрушение на 20 процентов
Автомобильный рынок в России может рухнуть на 20 процентов в 2025 году. Такое мнение с беседе с "Газетой.Ru" высказал бывший президент ассоциации "Российские... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T17:32+0300
2024-12-03T17:32+0300
2024-12-03T17:42+0300
россия
авторынок рф
утильсбор
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Автомобильный рынок в России может рухнуть на 20 процентов в 2025 году. Такое мнение с беседе с "Газетой.Ru" высказал бывший президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.Так, по словам эксперта, такой прогноз может вполне стать реальностью при условии дальнейшего давления на рубль, сохранения Банком России высокой ключевой ставки, а также очередного повышения утилизационного сбора.Мосеев отметил, что самым значимым из трех перечисленных факторов является ставка Центробанка. По его словам, влияние повышенного утильсбора в сегменте массовых автомобилей во второй половине 2025 года будет постепенно отходить на третий план.В этой связи автомобильный эксперт объяснил, что ставка делает оформление кредитов на машины практически невозможными.Ранее правительство России утвердило шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов ставка сбора поднялась на 70–85 процентов.
https://1prime.ru/20241101/utilsbor-852543087.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc16c2be965b097c7cbad9629ab2fa1f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авторынок рф, утильсбор, ставка банка россии
РОССИЯ, авторынок РФ, утильсбор, ставка Банка России
Российскому авторынку предсказали обрушение на 20 процентов
Автоэксперт Мосеев спрогнозировал падение авторынка России на 20% в 2025 году
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Автомобильный рынок в России может рухнуть на 20 процентов в 2025 году. Такое мнение с беседе с "Газетой.Ru" высказал
бывший президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.
Так, по словам эксперта, такой прогноз может вполне стать реальностью при условии дальнейшего давления на рубль, сохранения Банком России высокой ключевой ставки, а также очередного повышения утилизационного сбора.
Мосеев отметил, что самым значимым из трех перечисленных факторов является ставка Центробанка. По его словам, влияние повышенного утильсбора в сегменте массовых автомобилей во второй половине 2025 года будет постепенно отходить на третий план.
В этой связи автомобильный эксперт объяснил, что ставка делает оформление кредитов на машины практически невозможными.
Ранее правительство России утвердило шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов ставка сбора поднялась на 70–85 процентов.
Новые автомобили начали дорожать вслед за повышением ставки утильсбора