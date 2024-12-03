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В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве

В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве - 03.12.2024, ПРАЙМ

В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве

В России практически на треть увеличилось количество дел о банкротстве. Об этом сообщила председатель российского Верховного суда Ирина Подносова. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T12:17+0300

2024-12-03T12:17+0300

2024-12-03T12:18+0300

россия

верховный суд

банкротство

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В России практически на треть увеличилось количество дел о банкротстве. Об этом сообщила председатель российского Верховного суда Ирина Подносова."Среди общего объема дел, подсудных арбитражным судам, бесспорным лидером по темпам неуклонного роста выступают дела о банкротстве. За 9 месяцев этого года было рассмотрено 305 тысяч таких дел. По сравнению с аналогичным календарным периодом прошлого года их количество выросло почти на 30%", - заявила она. В то же время Подносова добавила, что в 2024 году российские власти приняли поправки в закон о банкротства. Положения этого закона предполагают увеличение минимальной суммы требований кредиторов, необходимой для возбуждения дела о банкротстве; расширение сферы применения документарного производства в деле о банкротстве без проведения судебного заседания с изготовлением только резолютивной части определения; унификацию порядка обжалования судебных актов, принятых как в деле о банкротстве, так и вне этого дела. Она добавила, что уже подготовлен проект пленума о банкротстве, который в ближайшее время будет вынесен на голосование.

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россия, верховный суд, банкротство