https://1prime.ru/20241203/bankrotstvo-853289614.html
В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве
В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве - 03.12.2024, ПРАЙМ
В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве
В России практически на треть увеличилось количество дел о банкротстве. Об этом сообщила председатель российского Верховного суда Ирина Подносова. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T12:17+0300
2024-12-03T12:17+0300
2024-12-03T12:18+0300
россия
верховный суд
банкротство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В России практически на треть увеличилось количество дел о банкротстве. Об этом сообщила председатель российского Верховного суда Ирина Подносова."Среди общего объема дел, подсудных арбитражным судам, бесспорным лидером по темпам неуклонного роста выступают дела о банкротстве. За 9 месяцев этого года было рассмотрено 305 тысяч таких дел. По сравнению с аналогичным календарным периодом прошлого года их количество выросло почти на 30%", - заявила она. В то же время Подносова добавила, что в 2024 году российские власти приняли поправки в закон о банкротства. Положения этого закона предполагают увеличение минимальной суммы требований кредиторов, необходимой для возбуждения дела о банкротстве; расширение сферы применения документарного производства в деле о банкротстве без проведения судебного заседания с изготовлением только резолютивной части определения; унификацию порядка обжалования судебных актов, принятых как в деле о банкротстве, так и вне этого дела. Она добавила, что уже подготовлен проект пленума о банкротстве, который в ближайшее время будет вынесен на голосование.
https://1prime.ru/20241128/angstrem-853179369.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, верховный суд, банкротство
РОССИЯ, Верховный суд, банкротство
В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве
Подносова: число дел о банкротстве в России выросло почти на треть
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В России практически на треть увеличилось количество дел о банкротстве. Об этом сообщила председатель российского Верховного суда Ирина Подносова.
"Среди общего объема дел, подсудных арбитражным судам, бесспорным лидером по темпам неуклонного роста выступают дела о банкротстве. За 9 месяцев этого года было рассмотрено 305 тысяч таких дел. По сравнению с аналогичным календарным периодом прошлого года их количество выросло почти на 30%", - заявила она.
В то же время Подносова добавила, что в 2024 году российские власти приняли поправки в закон о банкротства. Положения этого закона предполагают увеличение минимальной суммы требований кредиторов, необходимой для возбуждения дела о банкротстве; расширение сферы применения документарного производства в деле о банкротстве без проведения судебного заседания с изготовлением только резолютивной части определения; унификацию порядка обжалования судебных актов, принятых как в деле о банкротстве, так и вне этого дела.
Она добавила, что уже подготовлен проект пленума о банкротстве, который в ближайшее время будет вынесен на голосование.
Суд начал банкротство крупного российского производителя микроэлектроники