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В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве - 03.12.2024, ПРАЙМ
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В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве
В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве - 03.12.2024, ПРАЙМ
В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве
В России практически на треть увеличилось количество дел о банкротстве. Об этом сообщила председатель российского Верховного суда Ирина Подносова. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T12:17+0300
2024-12-03T12:18+0300
россия
верховный суд
банкротство
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В России практически на треть увеличилось количество дел о банкротстве. Об этом сообщила председатель российского Верховного суда Ирина Подносова."Среди общего объема дел, подсудных арбитражным судам, бесспорным лидером по темпам неуклонного роста выступают дела о банкротстве. За 9 месяцев этого года было рассмотрено 305 тысяч таких дел. По сравнению с аналогичным календарным периодом прошлого года их количество выросло почти на 30%", - заявила она. В то же время Подносова добавила, что в 2024 году российские власти приняли поправки в закон о банкротства. Положения этого закона предполагают увеличение минимальной суммы требований кредиторов, необходимой для возбуждения дела о банкротстве; расширение сферы применения документарного производства в деле о банкротстве без проведения судебного заседания с изготовлением только резолютивной части определения; унификацию порядка обжалования судебных актов, принятых как в деле о банкротстве, так и вне этого дела. Она добавила, что уже подготовлен проект пленума о банкротстве, который в ближайшее время будет вынесен на голосование.
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россия, верховный суд, банкротство
РОССИЯ, Верховный суд, банкротство
12:17 03.12.2024 (обновлено: 12:18 03.12.2024)
 
В России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве

Подносова: число дел о банкротстве в России выросло почти на треть

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В России практически на треть увеличилось количество дел о банкротстве. Об этом сообщила председатель российского Верховного суда Ирина Подносова.
"Среди общего объема дел, подсудных арбитражным судам, бесспорным лидером по темпам неуклонного роста выступают дела о банкротстве. За 9 месяцев этого года было рассмотрено 305 тысяч таких дел. По сравнению с аналогичным календарным периодом прошлого года их количество выросло почти на 30%", - заявила она.
В то же время Подносова добавила, что в 2024 году российские власти приняли поправки в закон о банкротства. Положения этого закона предполагают увеличение минимальной суммы требований кредиторов, необходимой для возбуждения дела о банкротстве; расширение сферы применения документарного производства в деле о банкротстве без проведения судебного заседания с изготовлением только резолютивной части определения; унификацию порядка обжалования судебных актов, принятых как в деле о банкротстве, так и вне этого дела.
Она добавила, что уже подготовлен проект пленума о банкротстве, который в ближайшее время будет вынесен на голосование.
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