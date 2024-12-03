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Цена на бензин Аи-92 на бирже опустилась ниже 58 тысяч рублей за тонну - 03.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241203/benzin-853293525.html
Цена на бензин Аи-92 на бирже опустилась ниже 58 тысяч рублей за тонну
Цена на бензин Аи-92 на бирже опустилась ниже 58 тысяч рублей за тонну - 03.12.2024, ПРАЙМ
Цена на бензин Аи-92 на бирже опустилась ниже 58 тысяч рублей за тонну
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась по территориальному индексу Европейской части | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T14:45+0300
2024-12-03T14:45+0300
энергетика
россия
бензин
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,77%, до 57 663 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз тонна Аи-92 стоила меньше 58 000 рублей в конце августа. Цена бензина Аи-95 за день тоже снизилась: он подешевел на 1,08% - до 61 534 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,06%, до 60 395 рублей за тонну, зимнего - на 0,68%, до 72 290 рублей. При этом тонна межсезонного дизтоплива подорожала на 0,35% - до 57 933 рублей за тонну. Мазут во вторник вырос в цене на 0,08% - до 28 537 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снизилась на 6,06% - до 26 385 рублей за тонну. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго продлено до 31 января 2025 года для непроизводителей. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. В России 1 марта был введен запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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россия, бензин
Энергетика, РОССИЯ, Бензин
14:45 03.12.2024
 
Цена на бензин Аи-92 на бирже опустилась ниже 58 тысяч рублей за тонну

Цена на бензин Аи-92 на СПбМТСБ опустилась ниже 58 тыс руб за тонну впервые с лета

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,77%, до 57 663 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз тонна Аи-92 стоила меньше 58 000 рублей в конце августа.
Цена бензина Аи-95 за день тоже снизилась: он подешевел на 1,08% - до 61 534 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,06%, до 60 395 рублей за тонну, зимнего - на 0,68%, до 72 290 рублей. При этом тонна межсезонного дизтоплива подорожала на 0,35% - до 57 933 рублей за тонну.
Мазут во вторник вырос в цене на 0,08% - до 28 537 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снизилась на 6,06% - до 26 385 рублей за тонну.
Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго продлено до 31 января 2025 года для непроизводителей. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
В России 1 марта был введен запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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