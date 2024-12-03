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Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения - 03.12.2024, ПРАЙМ
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Об этом спикер Национального собрания У Вон Сик сообщил на заседании, которое транслировал... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T19:08+0300
2024-12-03T19:22+0300
происшествия
южная корея
парламент
военное положение
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Об этом спикер Национального собрания У Вон Сик сообщил на заседании, которое транслировал телеканал YTN.Все 190 присутствовавших на заседании парламентариев единогласно проголосовали за отмену военного положения в стране. Всего в парламенте 300 депутатов.Ранее У Вон Сик выразил свое несогласие с введением военного положения. "Мне сложно согласиться с введением военного положения. Необходимо соблюдать процедуры", - заявил спикер.Как сообщало агентство Yonhap, ночью президент страны Юн Сок Ель объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Глава государства заявил, что попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html
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южная корея, парламент, военное положение
Происшествия, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, парламент, военное положение
19:08 03.12.2024 (обновлено: 19:22 03.12.2024)
 
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

Спикер : парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк!Города мира. Сеул
!Города мира. Сеул - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Об этом спикер Национального собрания У Вон Сик сообщил на заседании, которое транслировал телеканал YTN.
Все 190 присутствовавших на заседании парламентариев единогласно проголосовали за отмену военного положения в стране. Всего в парламенте 300 депутатов.
Ранее У Вон Сик выразил свое несогласие с введением военного положения. "Мне сложно согласиться с введением военного положения. Необходимо соблюдать процедуры", - заявил спикер.
Как сообщало агентство Yonhap, ночью президент страны Юн Сок Ель объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
16:54
Глава государства заявил, что попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
 
ПроисшествияЮЖНАЯ КОРЕЯпарламентвоенное положение
 
 
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