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Южнокорейские военные пытаются проникнуть в здание парламента
Южнокорейские военные пытаются проникнуть в здание парламента - 03.12.2024, ПРАЙМ
Южнокорейские военные пытаются проникнуть в здание парламента
Южнокорейские военнослужащие после объявления в стране военного положения пытаются проникнуть в здание парламента в Сеуле и оцепить главный вход, передает... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T19:00+0300
2024-12-03T19:00+0300
2024-12-03T19:01+0300
происшествия
южная корея
военное положение
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Южнокорейские военнослужащие после объявления в стране военного положения пытаются проникнуть в здание парламента в Сеуле и оцепить главный вход, передает информагентство Yonhap.Как сообщается, силы Командования военным положением стремятся проникнуть в здание парламента - Национального собрания в Сеуле, при этом главный вход в парламент блокируется, строятся баррикады.По данным корреспондентов Yonhap, в настоящий момент в районе Нацсобрания наблюдается хаотичная ситуация. Проход к парламенту перекрыт, людей пропускают только после проверки документов, удостоверяющих их личность. Нескольким парламентариям не удалось попасть на территорию комплекса. К одному из подъездов здания парламента подогнали автобус с надписью "Сухопутные войска Республики Корея". Перед зданием парламента собралось свыше 100 человек.Ранее агентство сообщало, что Командование военным положением первым указом ввело контроль над всеми средствами массовой информации, включая печатные изданиями.Также агентство передавало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html
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южная корея, военное положение
Происшествия, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, военное положение
Южнокорейские военные пытаются проникнуть в здание парламента
Yonhap: южнокорейские военные пытаются проникнуть в здание парламента
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Южнокорейские военнослужащие после объявления в стране военного положения пытаются проникнуть в здание парламента в Сеуле и оцепить главный вход, передает информагентство Yonhap.
Как сообщается, силы Командования военным положением стремятся проникнуть в здание парламента - Национального собрания в Сеуле, при этом главный вход в парламент блокируется, строятся баррикады.
По данным корреспондентов Yonhap, в настоящий момент в районе Нацсобрания наблюдается хаотичная ситуация. Проход к парламенту перекрыт, людей пропускают только после проверки документов, удостоверяющих их личность. Нескольким парламентариям не удалось попасть на территорию комплекса. К одному из подъездов здания парламента подогнали автобус с надписью "Сухопутные войска Республики Корея". Перед зданием парламента собралось свыше 100 человек.
Ранее агентство сообщало, что Командование военным положением первым указом ввело контроль над всеми средствами массовой информации, включая печатные изданиями.
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
Также агентство передавало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".