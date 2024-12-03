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Мировые рынки: какое влияние окажет Трамп - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Мировые рынки: какое влияние окажет Трамп
Мировые рынки: какое влияние окажет Трамп - 03.12.2024, ПРАЙМ
Мировые рынки: какое влияние окажет Трамп
Предыдущая неделя на рынке США была короткой в связи с Днем благодарения и ранним закрытием торгов в пятницу. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:57+0300
2024-12-03T12:40+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Предыдущая неделя на рынке США была короткой в связи с Днем благодарения и ранним закрытием торгов в пятницу. Динамика котировок была довольно устойчивой, а фондовые индексы вернулись к росту, обновляя исторические рекорды. S&amp;P 500 преодолел отметку в 6 032 пункта, закрыв неделю в плюсе на 1,06%, Dow Jones достиг 44 910 пунктов, прибавив за неделю 1,38%. NASDAQ был более волатильным, корректируясь вниз в течение недели. Компании малой капитализации догнали широкий рынок, прибавив за неделю около 2,99% и закрепив новый исторический максимум, превзойдя предыдущий рекорд 2021 года. Под давлением оказались акции автопроизводителей на фоне объявленных планов Дональда Трампа по введению тарифов в размере 25% на импорт товаров из Мексики и Китая, а также дополнительной пошлины в размере 10% сверх других тарифов на поставки из Китая. Впрочем, заявления Трампа скорее стоит рассматривать как популистские, имеющие целью продемонстрировать избирателям готовность выполнять предвыборные обещания. С другой стороны, столь жесткий подход используется Трампом не впервые, чтобы заложить основу для будущих переговоров с партнерами, как это было ранее, в 2016–2020 годах. На этой неделе в центре внимания инвесторов будут данные по деловой активности и рынку труда. Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
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Александр Джиоев
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/68/842506843_0:0:853:854_100x100_80_0_0_eb017ddf2ad148704b524ed4f26184bf.jpg
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, сша, дональд трамп, dow jones, nasdaq, александр джиоев
Мнения аналитиков, США, Дональд Трамп, Dow Jones, NASDAQ, Александр Джиоев
11:57 03.12.2024 (обновлено: 12:40 03.12.2024)
 
Мировые рынки: какое влияние окажет Трамп

Аналитик Джиоев: идеи Трампа о пошлинах давят на акции автопроизводителей США

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Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал»
Александр Джиоев
Аналитик УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Предыдущая неделя на рынке США была короткой в связи с Днем благодарения и ранним закрытием торгов в пятницу.
Динамика котировок была довольно устойчивой, а фондовые индексы вернулись к росту, обновляя исторические рекорды. S&P 500 преодолел отметку в 6 032 пункта, закрыв неделю в плюсе на 1,06%, Dow Jones достиг 44 910 пунктов, прибавив за неделю 1,38%. NASDAQ был более волатильным, корректируясь вниз в течение недели.
Компании малой капитализации догнали широкий рынок, прибавив за неделю около 2,99% и закрепив новый исторический максимум, превзойдя предыдущий рекорд 2021 года.
Под давлением оказались акции автопроизводителей на фоне объявленных планов Дональда Трампа по введению тарифов в размере 25% на импорт товаров из Мексики и Китая, а также дополнительной пошлины в размере 10% сверх других тарифов на поставки из Китая.
Впрочем, заявления Трампа скорее стоит рассматривать как популистские, имеющие целью продемонстрировать избирателям готовность выполнять предвыборные обещания.
С другой стороны, столь жесткий подход используется Трампом не впервые, чтобы заложить основу для будущих переговоров с партнерами, как это было ранее, в 2016–2020 годах.
На этой неделе в центре внимания инвесторов будут данные по деловой активности и рынку труда.
Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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