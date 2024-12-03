Мировые рынки: какое влияние окажет Трамп

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Предыдущая неделя на рынке США была короткой в связи с Днем благодарения и ранним закрытием торгов в пятницу. Динамика котировок была довольно устойчивой, а фондовые индексы вернулись к росту, обновляя исторические рекорды. S&P 500 преодолел отметку в 6 032 пункта, закрыв неделю в плюсе на 1,06%, Dow Jones достиг 44 910 пунктов, прибавив за неделю 1,38%. NASDAQ был более волатильным, корректируясь вниз в течение недели. Компании малой капитализации догнали широкий рынок, прибавив за неделю около 2,99% и закрепив новый исторический максимум, превзойдя предыдущий рекорд 2021 года. Под давлением оказались акции автопроизводителей на фоне объявленных планов Дональда Трампа по введению тарифов в размере 25% на импорт товаров из Мексики и Китая, а также дополнительной пошлины в размере 10% сверх других тарифов на поставки из Китая. Впрочем, заявления Трампа скорее стоит рассматривать как популистские, имеющие целью продемонстрировать избирателям готовность выполнять предвыборные обещания. С другой стороны, столь жесткий подход используется Трампом не впервые, чтобы заложить основу для будущих переговоров с партнерами, как это было ранее, в 2016–2020 годах. На этой неделе в центре внимания инвесторов будут данные по деловой активности и рынку труда. Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Предыдущая неделя на рынке США была короткой в связи с Днем благодарения и ранним закрытием торгов в пятницу.
Динамика котировок была довольно устойчивой, а фондовые индексы вернулись к росту, обновляя исторические рекорды. S&P 500 преодолел отметку в 6 032 пункта, закрыв неделю в плюсе на 1,06%, Dow Jones достиг 44 910 пунктов, прибавив за неделю 1,38%. NASDAQ был более волатильным, корректируясь вниз в течение недели.
Компании малой капитализации догнали широкий рынок, прибавив за неделю около 2,99% и закрепив новый исторический максимум, превзойдя предыдущий рекорд 2021 года.
Под давлением оказались акции автопроизводителей на фоне объявленных планов Дональда Трампа по введению тарифов в размере 25% на импорт товаров из Мексики и Китая, а также дополнительной пошлины в размере 10% сверх других тарифов на поставки из Китая.
Впрочем, заявления Трампа скорее стоит рассматривать как популистские, имеющие целью продемонстрировать избирателям готовность выполнять предвыборные обещания.
С другой стороны, столь жесткий подход используется Трампом не впервые, чтобы заложить основу для будущих переговоров с партнерами, как это было ранее, в 2016–2020 годах.
На этой неделе в центре внимания инвесторов будут данные по деловой активности и рынку труда.
Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
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