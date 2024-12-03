Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241203/bolgariya-853297118.html
Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений
Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений - 03.12.2024, ПРАЙМ
Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений
Болгария направит Украине дополнительную военную помощь в виде оружия, техники и боеприпасов, в которых болгарская армия больше не нуждается, передает... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T17:03+0300
2024-12-03T17:06+0300
вооружения
украина
болгария
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Болгария направит Украине дополнительную военную помощь в виде оружия, техники и боеприпасов, в которых болгарская армия больше не нуждается, передает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой правительственные документы.Подробности списка помощи не разглашаются. Это уже седьмое дополнение к списку военной помощи Украине на 2024 год. Болгария ранее обеспечивала Киев боеприпасами и по неофициальной информации продолжает поставлять неисправное или устаревшее оружие, для которого требуются боеприпасы.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://1prime.ru/20241203/sholts-853295965.html
украина
болгария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, болгария
Вооружения, УКРАИНА, БОЛГАРИЯ
17:03 03.12.2024 (обновлено: 17:06 03.12.2024)
 
Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений

БНР: Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Болгария направит Украине дополнительную военную помощь в виде оружия, техники и боеприпасов, в которых болгарская армия больше не нуждается, передает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой правительственные документы.
Подробности списка помощи не разглашаются. Это уже седьмое дополнение к списку военной помощи Украине на 2024 год. Болгария ранее обеспечивала Киев боеприпасами и по неофициальной информации продолжает поставлять неисправное или устаревшее оружие, для которого требуются боеприпасы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
"Принес награду": в Германии обрушились на Шольца за решение по Украине
16:41
 
ВооруженияУКРАИНАБОЛГАРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала