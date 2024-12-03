https://1prime.ru/20241203/bolgariya-853297118.html

Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений

Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений - 03.12.2024, ПРАЙМ

Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений

Болгария направит Украине дополнительную военную помощь в виде оружия, техники и боеприпасов, в которых болгарская армия больше не нуждается, передает... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T17:03+0300

2024-12-03T17:03+0300

2024-12-03T17:06+0300

вооружения

украина

болгария

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Болгария направит Украине дополнительную военную помощь в виде оружия, техники и боеприпасов, в которых болгарская армия больше не нуждается, передает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой правительственные документы.Подробности списка помощи не разглашаются. Это уже седьмое дополнение к списку военной помощи Украине на 2024 год. Болгария ранее обеспечивала Киев боеприпасами и по неофициальной информации продолжает поставлять неисправное или устаревшее оружие, для которого требуются боеприпасы.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://1prime.ru/20241203/sholts-853295965.html

украина

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украина, болгария