https://1prime.ru/20241203/bolgariya-853297118.html
Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений
Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений - 03.12.2024, ПРАЙМ
Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений
Болгария направит Украине дополнительную военную помощь в виде оружия, техники и боеприпасов, в которых болгарская армия больше не нуждается, передает... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T17:03+0300
2024-12-03T17:03+0300
2024-12-03T17:06+0300
вооружения
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Болгария направит Украине дополнительную военную помощь в виде оружия, техники и боеприпасов, в которых болгарская армия больше не нуждается, передает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой правительственные документы.Подробности списка помощи не разглашаются. Это уже седьмое дополнение к списку военной помощи Украине на 2024 год. Болгария ранее обеспечивала Киев боеприпасами и по неофициальной информации продолжает поставлять неисправное или устаревшее оружие, для которого требуются боеприпасы.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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украина, болгария
Вооружения, УКРАИНА, БОЛГАРИЯ
Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений
БНР: Болгария готовит для Украины новый пакет устаревших вооружений
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Болгария направит Украине дополнительную военную помощь в виде оружия, техники и боеприпасов, в которых болгарская армия больше не нуждается, передает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой правительственные документы.
Подробности списка помощи не разглашаются. Это уже седьмое дополнение к списку военной помощи Украине на 2024 год. Болгария ранее обеспечивала Киев боеприпасами и по неофициальной информации продолжает поставлять неисправное или устаревшее оружие, для которого требуются боеприпасы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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