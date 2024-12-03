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В России в 2025 году может появиться более 20 иностранных брендов
В России в 2025 году может появиться более 20 иностранных брендов - 03.12.2024, ПРАЙМ
В России в 2025 году может появиться более 20 иностранных брендов
В Россию в 2025 году может выйти до 25 иностранных брендов, рассказала во вторник журналистам старший директор СORE.XP Марина Малахатько. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:28+0300
2024-12-03T11:28+0300
2024-12-03T11:29+0300
россия
мировые бренды
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В Россию в 2025 году может выйти до 25 иностранных брендов, рассказала во вторник журналистам старший директор СORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, иностранные бренды проявляют умеренный оптимизм относительно перспектив открытия на российском рынке. "Планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них десять игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Семь из 13 планирующих выход в Россию брендов – представители европейских стран", - сказала Малахатько. Она уточнила, что в силу конфиденциальности сделок следует ожидать большего количества новых имен на российском рынке - до 25 брендов, что будет соответствовать уровню 2023-2024 годов. Малахатько рассказала, что в 2024 году в России первые магазины открыли 22 международных бренда – немногим меньше, чем в 2023 году (24 бренда). Около 59% новых игроков - азиатские бренды, 23% - европейские, представлены такими странами, как Италия, Франция и Германия (в 2023 году - 17%). Открытия новых зарубежных брендов в основном происходят в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом покинули российский рынок в 2024 году четыре иностранных бренда.
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россия, мировые бренды
В России в 2025 году может появиться более 20 иностранных брендов
CORE.XP: в Россию в 2025 году может выйти до 25 иностранных брендов
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В Россию в 2025 году может выйти до 25 иностранных брендов, рассказала во вторник журналистам старший директор СORE.XP Марина Малахатько.
По ее словам, иностранные бренды проявляют умеренный оптимизм относительно перспектив открытия на российском рынке. "Планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них десять игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Семь из 13 планирующих выход в Россию брендов – представители европейских стран", - сказала Малахатько.
Она уточнила, что в силу конфиденциальности сделок следует ожидать большего количества новых имен на российском рынке - до 25 брендов, что будет соответствовать уровню 2023-2024 годов.
Малахатько рассказала, что в 2024 году в России первые магазины открыли 22 международных бренда – немногим меньше, чем в 2023 году (24 бренда). Около 59% новых игроков - азиатские бренды, 23% - европейские, представлены такими странами, как Италия, Франция и Германия (в 2023 году - 17%). Открытия новых зарубежных брендов в основном происходят в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом покинули российский рынок в 2024 году четыре иностранных бренда.
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