Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыло, как введение Трампом 100% пошлин для БРИКС ударит по США - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241203/briks--853293066.html
СМИ раскрыло, как введение Трампом 100% пошлин для БРИКС ударит по США
СМИ раскрыло, как введение Трампом 100% пошлин для БРИКС ударит по США - 03.12.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, как введение Трампом 100% пошлин для БРИКС ударит по США
Введение победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом 100-процентных пошлин в отношении стран БРИКС может сказаться на обычных потребителях в... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T14:24+0300
2024-12-03T14:27+0300
сша
брикс
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0171dfa0a9fcdecfeffc72a13cc35eae.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Введение победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом 100-процентных пошлин в отношении стран БРИКС может сказаться на обычных потребителях в США, так как вызовет рост цен на товары, произведенные в странах объединения, и увеличит инфляцию, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "(Введение 100-процентных пошлин в отношении стран БРИКС - ред.) не принесет пользы американским потребителям... Такие пошлины приведут к росту стоимости товаров из стран БРИКС, что потенциально может привести к росту инфляции и повышению цен для потребителей", - сообщает телеканал со ссылкой на экспертов в области экономики. При этом эксперты склоняются к тому, что введение подобных мер в целом маловероятно. "Как любые пошлины, это будет означать рост цен для потребителей", - заявил эксперт в области мировой торговли и профессор по экономике в университете Пейс в Нью-Йорке Марк Вайншток. Как отмечает телеканал, в список основных продуктов, которые США импортируют из стран БРИКС, входят кофе из Бразилии, электроника и одежда из Китая и полезные ископаемые из ЮАР. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://1prime.ru/20241202/briks-853254464.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51589502ba0982f50634f07a8c21a0b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, брикс, дональд трамп, пошлины
США, БРИКС, Дональд Трамп, пошлины
14:24 03.12.2024 (обновлено: 14:27 03.12.2024)
 
СМИ раскрыло, как введение Трампом 100% пошлин для БРИКС ударит по США

CBS: введение Трампом 100% пошлин для БРИКС может ударить по покупателям в США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Введение победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом 100-процентных пошлин в отношении стран БРИКС может сказаться на обычных потребителях в США, так как вызовет рост цен на товары, произведенные в странах объединения, и увеличит инфляцию, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
"(Введение 100-процентных пошлин в отношении стран БРИКС - ред.) не принесет пользы американским потребителям... Такие пошлины приведут к росту стоимости товаров из стран БРИКС, что потенциально может привести к росту инфляции и повышению цен для потребителей", - сообщает телеканал со ссылкой на экспертов в области экономики.
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
БРИКС не обсуждает введение единой валюты, заявили в МИД ЮАР
Вчера, 14:39
При этом эксперты склоняются к тому, что введение подобных мер в целом маловероятно.
"Как любые пошлины, это будет означать рост цен для потребителей", - заявил эксперт в области мировой торговли и профессор по экономике в университете Пейс в Нью-Йорке Марк Вайншток.
Как отмечает телеканал, в список основных продуктов, которые США импортируют из стран БРИКС, входят кофе из Бразилии, электроника и одежда из Китая и полезные ископаемые из ЮАР.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
 
СШАБРИКСДональд Трамппошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала