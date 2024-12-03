https://1prime.ru/20241203/briks--853293066.html

СМИ раскрыло, как введение Трампом 100% пошлин для БРИКС ударит по США

СМИ раскрыло, как введение Трампом 100% пошлин для БРИКС ударит по США - 03.12.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, как введение Трампом 100% пошлин для БРИКС ударит по США

Введение победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом 100-процентных пошлин в отношении стран БРИКС может сказаться на обычных потребителях в... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T14:24+0300

2024-12-03T14:24+0300

2024-12-03T14:27+0300

сша

брикс

дональд трамп

пошлины

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Введение победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом 100-процентных пошлин в отношении стран БРИКС может сказаться на обычных потребителях в США, так как вызовет рост цен на товары, произведенные в странах объединения, и увеличит инфляцию, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "(Введение 100-процентных пошлин в отношении стран БРИКС - ред.) не принесет пользы американским потребителям... Такие пошлины приведут к росту стоимости товаров из стран БРИКС, что потенциально может привести к росту инфляции и повышению цен для потребителей", - сообщает телеканал со ссылкой на экспертов в области экономики. При этом эксперты склоняются к тому, что введение подобных мер в целом маловероятно. "Как любые пошлины, это будет означать рост цен для потребителей", - заявил эксперт в области мировой торговли и профессор по экономике в университете Пейс в Нью-Йорке Марк Вайншток. Как отмечает телеканал, в список основных продуктов, которые США импортируют из стран БРИКС, входят кофе из Бразилии, электроника и одежда из Китая и полезные ископаемые из ЮАР. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://1prime.ru/20241202/briks-853254464.html

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сша, брикс, дональд трамп, пошлины