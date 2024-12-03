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В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники
В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники
Импорт кондиционеров и холодильников в Россию ограничили из-за требования получения лицензий для оборудования, заправленного специальной охлаждающей жидкостью,... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:04+0300
2024-12-03T11:31+0300
экономика
россия
фтс
бытовая техника
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Импорт кондиционеров и холодильников в Россию ограничили из-за требования получения лицензий для оборудования, заправленного специальной охлаждающей жидкостью, такой как фреон R-410, сообщает "Ъ"."Федеральная таможенная служба перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, а именно кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники", — сказано в материале.Отмечается, что раньше это требование касалось только "мономатериалов". Такие ограничения могут привести к задержкам на границе и остановке поставок оборудования, а также вызвать дефицит электроники, заключили в издании.
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россия, фтс, бытовая техника
Экономика, РОССИЯ, ФТС, бытовая техника
11:04 03.12.2024 (обновлено: 11:31 03.12.2024)
 
В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники

"Ъ": ФТС перестала пропускать в РФ кондиционеры и холодильники с фреоном R-410

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМагазин бытовой техники и электроники DNS
Магазин бытовой техники и электроники DNS - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Импорт кондиционеров и холодильников в Россию ограничили из-за требования получения лицензий для оборудования, заправленного специальной охлаждающей жидкостью, такой как фреон R-410, сообщает "Ъ".
"Федеральная таможенная служба перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, а именно кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники", — сказано в материале.
Отмечается, что раньше это требование касалось только "мономатериалов". Такие ограничения могут привести к задержкам на границе и остановке поставок оборудования, а также вызвать дефицит электроники, заключили в издании.
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