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В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники
В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники
Импорт кондиционеров и холодильников в Россию ограничили из-за требования получения лицензий для оборудования, заправленного специальной охлаждающей жидкостью,... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:04+0300
2024-12-03T11:04+0300
2024-12-03T11:31+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Импорт кондиционеров и холодильников в Россию ограничили из-за требования получения лицензий для оборудования, заправленного специальной охлаждающей жидкостью, такой как фреон R-410, сообщает "Ъ"."Федеральная таможенная служба перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, а именно кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники", — сказано в материале.Отмечается, что раньше это требование касалось только "мономатериалов". Такие ограничения могут привести к задержкам на границе и остановке поставок оборудования, а также вызвать дефицит электроники, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241128/tekhnika-853159919.html
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россия, фтс, бытовая техника
Экономика, РОССИЯ, ФТС, бытовая техника
В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники
"Ъ": ФТС перестала пропускать в РФ кондиционеры и холодильники с фреоном R-410