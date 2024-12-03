https://1prime.ru/20241203/bytovaya_tekhnika-853275348.html

В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники

В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники - 03.12.2024, ПРАЙМ

В Россию перестали пропускать кондиционеры и холодильники

Импорт кондиционеров и холодильников в Россию ограничили из-за требования получения лицензий для оборудования, заправленного специальной охлаждающей жидкостью,... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T11:04+0300

2024-12-03T11:04+0300

2024-12-03T11:31+0300

экономика

россия

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бытовая техника

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Импорт кондиционеров и холодильников в Россию ограничили из-за требования получения лицензий для оборудования, заправленного специальной охлаждающей жидкостью, такой как фреон R-410, сообщает "Ъ"."Федеральная таможенная служба перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, а именно кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники", — сказано в материале.Отмечается, что раньше это требование касалось только "мономатериалов". Такие ограничения могут привести к задержкам на границе и остановке поставок оборудования, а также вызвать дефицит электроники, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241128/tekhnika-853159919.html

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россия, фтс, бытовая техника