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Российские власти одобрили продажу активов Carlsberg в стране - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Российские власти одобрили продажу активов Carlsberg в стране
Российские власти одобрили продажу активов Carlsberg в стране - 03.12.2024, ПРАЙМ
Российские власти одобрили продажу активов Carlsberg в стране
Власти РФ одобрили продажу активов датской Carlsberg в России в пользу VG Invest за 34 миллиарда рублей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:05+0300
2024-12-03T13:12+0300
россия
carlsberg
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Власти РФ одобрили продажу активов датской Carlsberg в России в пользу VG Invest за 34 миллиарда рублей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы. "Правительство России одобрило продажу активов датской пивоваренной компании Carlsberg в России VG Invest... за 34 миллиарда рублей (320,75 миллиона долларов)", - пишет агентство со ссылкой на правительственные документы. Накануне был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.
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россия, carlsberg
РОССИЯ, Carlsberg
13:05 03.12.2024 (обновлено: 13:12 03.12.2024)
 
Российские власти одобрили продажу активов Carlsberg в стране

Reuters: власти России одобрили продажу активов Carlsberg в РФ за 34 млрд руб

© Фото : Unsplash/Himanshu ChoudharyПродукция компании Carlsberg
Продукция компании Carlsberg - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© Фото : Unsplash/Himanshu Choudhary
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Власти РФ одобрили продажу активов датской Carlsberg в России в пользу VG Invest за 34 миллиарда рублей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы.
"Правительство России одобрило продажу активов датской пивоваренной компании Carlsberg в России VG Invest... за 34 миллиарда рублей (320,75 миллиона долларов)", - пишет агентство со ссылкой на правительственные документы.
Накануне был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.
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