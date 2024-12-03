https://1prime.ru/20241203/carlsberg-853292405.html

Carlsberg Group раскрыла подробности сделки по продаже активов в России

Carlsberg Group раскрыла подробности сделки по продаже активов в России - 03.12.2024, ПРАЙМ

Carlsberg Group раскрыла подробности сделки по продаже активов в России

Датская Carlsberg Group продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании. Об этом говорится в пресс-релизе группы. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T14:00+0300

2024-12-03T14:00+0300

2024-12-03T14:00+0300

экономика

россия

carlsberg

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Датская Carlsberg Group продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании. Об этом говорится в пресс-релизе группы."Carlsberg Group согласилась продать свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика". В рамках соглашения "Пивоваренная компания "Балтика" передаст все свои пакеты в ООО "Карлсберг Азербайджан" и ТОО "Карлсберг Казахстан" в пользу Carlsberg Group... Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих нескольких дней. Carlsberg Group получит денежную компенсацию", - отмечается в сообщении.Также сообщается, что после сделки новым контролирующим акционером "Балтики" станет компания, принадлежащая двум ключевым сотрудникам, которые будут занимать руководящие должности, включая генерального директора и заместителя генерального директора.

https://1prime.ru/20241203/carlsberg--853290766.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, carlsberg