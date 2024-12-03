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Carlsberg Group раскрыла подробности сделки по продаже активов в России - 03.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241203/carlsberg-853292405.html
Carlsberg Group раскрыла подробности сделки по продаже активов в России
Carlsberg Group раскрыла подробности сделки по продаже активов в России - 03.12.2024, ПРАЙМ
Carlsberg Group раскрыла подробности сделки по продаже активов в России
Датская Carlsberg Group продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании. Об этом говорится в пресс-релизе группы. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T14:00+0300
2024-12-03T14:00+0300
экономика
россия
carlsberg
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Датская Carlsberg Group продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании. Об этом говорится в пресс-релизе группы."Carlsberg Group согласилась продать свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика". В рамках соглашения "Пивоваренная компания "Балтика" передаст все свои пакеты в ООО "Карлсберг Азербайджан" и ТОО "Карлсберг Казахстан" в пользу Carlsberg Group... Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих нескольких дней. Carlsberg Group получит денежную компенсацию", - отмечается в сообщении.Также сообщается, что после сделки новым контролирующим акционером "Балтики" станет компания, принадлежащая двум ключевым сотрудникам, которые будут занимать руководящие должности, включая генерального директора и заместителя генерального директора.
https://1prime.ru/20241203/carlsberg--853290766.html
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7 495 645-6601
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россия, carlsberg
Экономика, РОССИЯ, Carlsberg
14:00 03.12.2024
 
Carlsberg Group раскрыла подробности сделки по продаже активов в России

Carlsberg Group продает "Балтику" двум топ-менеджерам российской компании

Carlsberg
Carlsberg
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Датская Carlsberg Group продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании. Об этом говорится в пресс-релизе группы.
"Carlsberg Group согласилась продать свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика". В рамках соглашения "Пивоваренная компания "Балтика" передаст все свои пакеты в ООО "Карлсберг Азербайджан" и ТОО "Карлсберг Казахстан" в пользу Carlsberg Group... Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих нескольких дней. Carlsberg Group получит денежную компенсацию", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что после сделки новым контролирующим акционером "Балтики" станет компания, принадлежащая двум ключевым сотрудникам, которые будут занимать руководящие должности, включая генерального директора и заместителя генерального директора.
Продукция компании Carlsberg - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
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ЭкономикаРОССИЯCarlsberg
 
 
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