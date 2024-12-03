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Южнокорейской армии приказали быть готовой к ЧС

Южнокорейской армии приказали быть готовой к ЧС - 03.12.2024, ПРАЙМ

Южнокорейской армии приказали быть готовой к ЧС

Министерство обороны Республики Корея приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащим запаса выйти на службу, сообщает агентство... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T19:06+0300

2024-12-03T19:06+0300

2024-12-03T19:20+0300

происшествия

южная корея

армия

чс

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Министерство обороны Республики Корея приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащим запаса выйти на службу, сообщает агентство Yonhap. "По сообщению минобороны, глава ведомства Ким Ен Хен провел совещание основных военных командиров и приказал всей армии усилить бдительность и готовность к чрезвычайным ситуациям… Бывшим сотрудникам министерства обороны также предписано выйти на работу", - говорится в сообщении. Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.

https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html

южная корея

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южная корея, армия, чс