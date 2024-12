https://1prime.ru/20241203/dajdzhest-853266362.html

Дайджест российских СМИ - 2 декабря

Дайджест российских СМИ - 2 декабря - 03.12.2024

Дайджест российских СМИ - 2 декабря

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Нелетная страховка - Взносов авиакомпаний перестало хватать на покрытие ущерба - Как выяснил "Ъ", тарифы на страхование пассажирских самолетов, замороженные с 2022 года, планируют пересмотреть в 2025-м. Взносы авиакомпаний на страхование самолетов за повреждения по каско и гражданской ответственности за 2024 год почти полностью зарезервированы страховщиками на выплаты перевозчикам по уже заявленным убыткам. - О, сколько нам ученых чудных готовил и будет готовить там и тут Владимир Путин - 2 декабря в подмосковной резиденции Ново-Огарево президент России Владимир Путин принял молодых ученых, приехавших из Сочи. Специальный корреспондент "Ъ" ... считает, что встреча удалась: смогли обсудить многое, включая неизбежное редактирование генома и роковые заблуждения сперматозоидов. - Комбайны убрались на склады - Продажи сельхозтехники падают в отсутствие спроса - Производители сельхозтехники отмечают растущий дефицит спроса и избыток предложения. По итогам десяти месяцев продажи комбайнов, тракторов и других видов техники российского производства упали на 16,5%, а зарубежного - примерно на 20%. Динамику связывают с высокой ключевой ставкой, удорожанием техники и низкими ценами на сельхозпродукцию. По итогам года рынок сельхозтехники может сократиться на 15-20%. - Ипотеке подсластили процент - Банки пытаются подогреть спрос на кредиты - В условиях падения спроса на ипотеку, выдаваемую на рыночных условиях, крупнейший игрок рынка - Сбербанк - готов предложить клиентам новый продукт. Заемщикам будет предложен кредит с опцией постепенного снижения ставки при улучшении конъюнктуры, а также временного сокращения ежемесячного платежа. Снижение ставки по ипотеке в случае снижения ключевой ставки ЦБ ранее предлагал Альфа-банк. - Государство и курьеров зовут покинуть платформы - Законопроект о маркетплейсах расколол экспертов - Первое публичное обсуждение законопроекта "О платформенной экономике" продемонстрировало наличие полярных взглядов на цифровые платформы у регулятора торговли, бизнеса и делового сообщества. Проект, разработанный по поручению Белого дома, призван ввести маркетплейсы и сервисы по доставке товаров и подбору исполнителей в правовое поле. - Лекарства вписали в бюджет - Региональные орфанные пациенты смогут получить федеральное финансирование - С 2026 года федеральный бюджет "подстрахует" регионы в случае, если у них не будет хватать денег на обеспечение лекарствами пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями. Соответствующие поправки к законодательству в исполнение решения Конституционного суда подготовил Минздрав. - Регионы попрекнули кредитами - В Совете федерации обсудили результаты льготного финансирования инфраструктуры - Подведение на совещании в Совете федерации предварительных итогов выполнения программы льготных инфраструктурных кредитов выявило целый ряд претензий Минстроя и Минэкономики к получающим такие займы регионам. Нарекания касались переноса ввода строящихся объектов, а также частых корректировок и невыполнения целевых показателей. - Деловой климат ноября запутал промышленность - Мониторинг конъюнктуры - Конъюнктурные исследования промышленности в ноябре 2024 года фиксируют разнонаправленные оценки делового климата в секторе. Так, индекс PMI в обработке от S&P (ограниченная выборка) вырос до 51,3 пункта с 50,6 в октябре на фоне первого за три месяца роста внутренних и четвертого месяца подряд - экспортных заказов. - Единороссам пророчат прибавку - Благодаря чему и за счет кого партия может получить 55% голосов на выборах в Госдуму-2026 - "Единая Россия" даже в инерционном сценарии без особых усилий обеспечит себе на выборах в Госдуму 2026 года запланированные 55% голосов по партийным спискам, считают опрошенные "Ъ" политологи. А в отсутствие внезапных вызовов ("черных лебедей") и при сохранении эффекта консолидации общества партия сможет претендовать и на более высокие результаты. - Патриотизм в игровом формате - Российские дети будут учиться и отдыхать единообразно - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник утвердила очередную порцию отзывов на депутатские инициативы, среди которых оказалось несколько документов на "детскую" тему. Так, при условии доработки в Белом доме поддержали законопроекты о единых планах воспитательной работы в летних детских лагерях отдыха и о правовом статусе федеральной информационной системы "Моя школа". - Откаты нашлись во взрывчатке - Осуждены бывшие топ-менеджеры предприятий "Ростеха" - Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывших гендиректора АО "Спецхимия" корпорации "Ростех" Юрия Зозули, гендиректора завода имени Я. М. Свердлова Юрия Шумского и его первого заместителя Олега Корпатенкова. Первый обвинялся в получении взяток в особо крупном размере, а двое других - в посредничестве в этом преступлении. - Слияния и поглощения ведут к посадкам - Денис Маяков может на девять лет отправиться в колонию - Как стало известно "Ъ", к девяти годам колонии за мошенничество попросили приговорить прокуроры экс-главу холдинга Imagine Estate Дениса Маякова, являвшегося в свое время владельцем целого ряда крупных торговых комплексов и экспертом на рынке слияний и поглощений. - МВД бросило тень на "Гидру" - Осуждены участники группировки наркоторговцев из интернета - Организатор даркнет-площадки по торговле наркотиками впервые получил пожизненный срок. Его 15 подельников Мособлсуд отправил в колонии особого и строгого режима на сроки от 8 до 23 лет. Всех подсудимых коллегия присяжных признала виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков в составе организованного преступного сообщества (ОПС). - За "летающим радаром" подглядывал шпион - ВСУ узнали о взлете российского радиолокационного самолета от своего агента - В Краснодаре завершился судебный процесс по делу о государственной измене, за которую подсудимый был приговорен к 14 годам лишения свободы. В январе 2024 года злоумышленник передал спецслужбам Украины сведения о вылете из аэропорта Сочи российского комплекса радиолокационного дозора и управления ВКС РФ ("летающий радар"), рассчитывая, что эти данные помогут ВСУ сбить самолет. - Права россиян откатятся к зачаточному состоянию - Депутаты предлагают государству охранять здоровье граждан еще до их рождения - Весной 2025 года в Госдуму будет внесен законопроект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения. Инициатива обсуждалась межфракционной группой депутатов целый год и наконец дошла до законодательного воплощения, заявил "Ъ" депутат Николай Николаев ("ЕР"). - Правительство выделило дополнительные 2,6 миллиарда рублей на автодороги и мосты - Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,6 миллиарда рублей девяти регионам в качестве дополнительного финансирования к ранее запланированному на 2024 год для ремонта дорог и искусственных сооружений (мостов, эстакад). Больше других регионов получат Волгоградская (557 миллионов рублей), Калининградская (520 миллионов рублей) области и Республика Мордовия (374 миллиона рублей). - На севере Москвы открыли новый путепровод через железную дорогу - Столичный мэр Сергей Собянин вчера открыл движение по путепроводу через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково (Северный округ Москвы). Объект связал улицы 800-летия Москвы и Инженерную, обеспечив прямое движение автомобилей от Широкой улицы до Ленинградского шоссе. - У Олафа Шольца совпали все обстоятельства - Канцлер ФРГ посетил Киев на старте борьбы за власть на родине - Глава германского правительства Олаф Шольц 2 декабря впервые с июня 2022 года посетил Киев. Канцлер ФРГ заверил, что Германия останется главной сторонницей Украины в Европе, и объявил о новом пакете вооружений для ВСУ на 650 миллионов евро. - Сирийским боевикам готовят персидский ответ - Иран активизирует каналы военной помощи Башару Асаду - Иран готов нарастить военную помощь Сирии в ответ на масштабное наступление радикальных группировок, начатое 27 ноября в северо-западной части страны. Параметры поддержки обсуждались в ходе визита в Дамаск главы МИД Исламской Республики Аббаса Арагчи. Проиранские формирования, действующие на территории соседнего Ирака, уже направили своих бойцов в зону конфликта. - Дональд Трамп глубоко копает под ФБР - Ведомство может возглавить сторонник теории "глубинного государства" Кэш Патель - Решение выдвинуть Кэша Пателя на пост директора ФБР спровоцировало в Вашингтоне новый виток дискуссий о кадровой политике Дональда Трампа. Кандидата - одного из самых ярых сторонников избранного президента - за крутой нрав сравнивают с Иосифом Сталиным. От него ожидают не непредвзятого руководства ведомством, а атак на противников 47-го президента. - Таможня дает тепло - Ввоз кондиционеров и холодильников в РФ столкнулся с ограничениями - Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, а именно кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники. Эксперты отмечают, что ситуация может привести к простою на границе до 400 контейнеров с техникой на сумму до двух миллиардов рублей, из-за чего может возникнуть дефицит электроники. - Реклама дешевеет в один клик - Средняя цена кампаний в интернете приходит в норму - Один из ключевых показателей при оценке рекламных кампаний - CPC (цены клика) снизился год к году вплоть до 43% в зависимости от платформы. Участники рекламного рынка отмечают, что одновременно повышается цена привлечения клиентов, и связывают разнонаправленную динамику с ростом потребности в медийной рекламе. При этом они отмечают, что средняя цена клика может искажаться за счет некачественного инвентаря. - Всесезонные инвестиции - Отель Four Seasons в центре Петербурга выкупила "КСП Капитал" - Люксовый отель Four Seasons Lion Palace в центре Санкт-Петербурга сменил владельца. Сделка была закрыта в интересах "КСП Капитал", бенефициаром которой выступает бывший сотрудник администрации президента РФ Сергей Котляренко. Сумма сделки могла достичь 24 миллиардов рублей. - Необеспеченные кредиты обернут в бумаги - Ипотечную секьюритизацию сдерживает рост ключевой ставки - 2024 год стал вторым по объему размещения ипотечных облигаций в истории, свидетельствуют данные "Дом.РФ". Итоги года можно подвести, поскольку в декабре ни одной сделки ипотечной секьюритизации не планируется. Вместе с тем наметился новый тренд - сразу несколько крупных банков выходят на рынок секьюритизации потребкредитов. - Подработка для банкрота - Как на списание долгов влияет официальное трудоустройство - Верховный суд РФ (ВС) решит, можно ли списать долги пенсионерке, которая при получении займа в микрофинансовой организации (МФО) указала доход от неофициальной подработки и скрыла часть имеющихся долгов. Нижестоящие суды отказались освободить ее от обязательств по микрозайму. - В сложных вагонных условиях - Темпы снижения погрузки и грузооборота ОАО РЖД замедлились - По итогам января-ноября на сети ОАО РЖД замедлились темпы снижения погрузки и грузооборота. Но в ноябре компании не удалось выполнить месячный план: отставание составило 4,2 миллиона тонн. Перевозчик объясняет это внеплановыми ремонтами на предприятиях, сменой конъюнктуры, погодными условиями и избытком порожних вагонов. - Случайный рост - Рынок лизинга в третьем квартале 2024 года поддержали крупные разовые сделки - По итогам трех кварталов 2024 года объемы нового бизнеса на рынке лизинга показали рост на 9% в годовом сравнении. Однако он был обеспечен разовыми крупными сделками в корпоративном сегменте, и о системном восстановлении рынка пока говорить рано. Тем более что традиционный драйвер отрасли - автолизинг - впервые за шесть лет показал снижение объемов бизнеса. По итогам года сокращение нового бизнеса может составить 8–10%. - "Росатом" размотал стекловолокно - Госкорпорация выкупила бизнес "Стеклонита" - "Росатом" укрепляет композитный дивизион. После завершения сделок с активами американской Owens Corning госкорпорация выкупила башкирское производство "Стеклонит", специализирующееся на стекловолокне. Сумма сделки могла приблизиться к 4,9 миллиардов рублей, продавцом выступила группа "Рускомпозит". Ранее ее возглавлял губернатор Новгородской области Андрей Никитин. - Риэлторов сажают в "Самолет" - Сервис застройщика запускает закрытую базу недвижимости - На фоне растущих затрат риэлторов на пользование классифайдами недвижимости брокерские компании стали вкладываться в создание собственных мультилистинговых сервисов с закрытыми базами объектов. Такой сервис запустила "Самолет плюс", рассчитывая создать альтернативу ЦИАН и "Авито". Но запуск таких платформ в условиях падения продаж жилья может оказаться рискованным. - X5 Group закрыла границу - Ритейлер завершил проект доставки из-за рубежа - X5 Group - владелец продуктовых сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" - перестала развивать сервис по выкупу и доставке товаров из-за границы 5post.market. Одной из причин могли стать усиливающиеся проблемы взаиморасчетов с зарубежными контрагентами. - "Балтику" вернули в игру - Пивоваренную компанию вывели из госуправления - Находящаяся с июля 2023 года под управлением Росимущества пивоваренная компания "Балтика", принадлежащая датской Carlsberg, выведена из-под временного госуправления. Юристы полагают, что это обусловлено готовящейся сделкой по продаже бизнеса. Ранее среди потенциальных покупателей назывался в том числе производитель безалкогольных напитков "Черноголовка". - Говорит и показывает процент - Для теле- и радиоканалов дорожает вещание - Тарифы ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) на распространение телеканалов и радиостанций могут вырасти на 9%. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) говорят, что изменение тарифов будет соотносимо с операционными расходами РТРС. Участники рынка объясняют повышение тарифов инфляцией: затраты крупнейших каналов на связь составляют около 3–5 миллиардов рублей в год. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Carlsberg продаст заводы "Балтики" до конца года - Сумма сделки может составить около 30 миллиардов рублей - Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group договорился с частными инвесторами о продаже российского бизнеса. Об этом "Ведомостям" рассказали три источника, знакомых с ходом переговоров. Сделка согласована комиссией правительства по иностранным инвестициям, утверждает один из собеседников. - Программа "Время героев" будет запущена в российских регионах - Субъекты Федерации должны будут заниматься отбором и интеграцией участников спецоперации - На семинаре в мастерской управления "Сенеж", который проходил 28–30 ноября, вице-губернаторам по внутренней политике поручили создавать аналоги программы "Время героев" на региональном уровне или давать работу ветеранам спецоперации в органах власти. - Правительство поддержало законопроект Путина о попечительском совете РАН - В него войдет до 20 человек во главе с президентом - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 2 декабря поддержала законопроект о создании попечительского совета Российской академии наук (РАН), сообщили "Ведомостям" два источника, близких к Белому дому. Документ был внесен президентом Владимиром Путиным в Госдуму 21 октября. - Союз пациентов просит ускорить утверждение перечня жизненно важных лекарств - Сейчас это происходит, когда программа госгарантий уже сформирована, и больные вынуждены ждать препараты еще год - Всероссийский союз пациентов (ВСП) просит правительство ускорить утверждение обновленной версии перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сейчас сроки принятия документа не синхронизированы со сроками формирования программы государственных гарантий на 2025 год и заявок на закупки лекарств на будущий год по другим каналам финансирования. - Верховный суд уточнил срок давности взыскания неосновательного обогащения - Он будет сокращен до года, прежде трехлетний срок применялся судами некорректно - Верховный суд (ВС) 2 декабря отменил постановления нижестоящих судов о взыскании с банка "ФК Открытие" почти 300 миллионов рублей в пользу АО "Инвестиционный торговый бизнес холдинг" в качестве неосновательного обогащения, полученного от использования денежных средств холдинга. Наивысшая инстанция указала, что суды до этого неверно применяли трехлетний срок давности вместо годичного. - Граждане стали чаще использовать маткапитал при оформлении семейной ипотеки - Средства направляются для частично досрочного погашения ссуды или для первоначального взноса - Граждане активно используют материнский капитал при оформлении семейной ипотеки, особенно после ее обновления в июле, на такие кредиты в крупных банках приходится вплоть до 40% выдач по госпрограмме, следует из данных Сбербанка, ВТБ, банка Дом.РФ, "Абсолют банка" и Промсвязьбанка. - Власти и бизнес обсудили проблемы регулирования цифровых платформ - Маркетплейсы и сервисы доставки оттягивают на себя значительную часть трудовых ресурсов в ущерб другим секторам - В первый рабочий день декабря представители правительства, бизнеса и академической среды при содействии Ассоциации цифровых платформ обсудили будущее российских цифровых платформ и вопросы их работы, требующие регулирования. - Германия разрывается между помощью Украине и мирным процессом - Ее лидеры говорят об этом в Киеве и Пекине - Канцлер Олаф Шольц во время визита назвал свою страну "самым верным сторонником Украины в Европе" и написал в соцсети X (бывший Twitter), что "Украина может на нас [немцев] положиться". Подтверждением неизменности поддержки Киева послужило объявление о новом пакете военной помощи на 650 миллионов евро. - Почему Джо Байден помиловал своего сына - Ранее он неоднократно обещал не делать этого - Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, обвиняемого в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Байден пошел на это вопреки неоднократным заявлениям о том, что он не помилует сына. По подсчетам Fox News, об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила шесть раз за 2023–2024 годы. - Откроет ли Турция новый фронт на севере Сирии - Протурецкие силы заняли анклав Тель-Рифаат, контролируемый курдами с 2016 года - Протурецкая Сирийская национальная армия (СНА) на фоне новой эскалации в Сирии захватила анклав Тель-Рифаат вблизи сирийско-турецкой границы на северо-западе страны, который с 2016 года контролировала курдская группировка "Отряды народной самообороны" (YPG). - Wildberries вместе с X5 Group запустила быструю доставку еды для части Москвы - Сегмент e-grocery считается одним из самых быстрорастущих, и в него уже зашли конкуренты маркетплейса - Объединенная компания Wildberries и Russ ООО "РВБ" вышло на рынок e-grocery: на маркетплейсе появилась быстрая доставка продуктов питания. Первым партнером проекта стал онлайн-гипермаркет Vprok.ru, входящий в X5 Group. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель Wildberries и подтвердил представитель X5 Group. - "Лента" заходит в формат магазинов дрогери - Сумма сделки по покупке сети "Улыбка радуги" оценивается более чем в 20 миллиардов рублей - Продуктовый ритейлер "Лента" 2 декабря объявил о покупке сети косметики и товаров для дома "Улыбка радуги", насчитывающей более 1500 магазинов в России. Компания приобретает 100% голосующих акций головной компании "Торговый дом "Эра". Сеть работает в формате дрогери – небольших магазинов-дискаунтеров у дома, торгующей товарами повседневного спроса. - Производство сельхозтехники в России снизилось на 13% - Ситуация на рынке требует перенастройки действующих программ поддержки спроса - Производители сельскохозяйственной техники в России по итогам января – октября 2024 года выпустили продукции на 205,8 миллиардов рублей с учетом НДС. Об этом говорится в материалах ассоциации "Росспецмаш" (объединяет крупнейших производителей в стране), с которыми ознакомились "Ведомости". Данное значение на 13% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. - Аналитики прогнозируют возобновление роста добычи нефти в России - Этому будут способствовать увеличение спроса на сырье в мире и ослабление ограничений ОПЕК+ - Добыча нефти в России в 2025 году вырастет на 1% в сравнении с 2024 годом и составит 9,2 миллионов баррель в сутки без учета газового конденсата и 10,3 миллионов баррель - с его учетом. Об этом говорится в исследовании ВТБ, подготовленном к инвестфоруму "Россия зовет!", который пройдет 4–5 декабря в Москве. - "Икс холдинг" запустит производство спутников в московском технопарке ЗиЛ - Для этого компания заключила крупнейшую в 2024 году сделку по аренде производственной недвижимости - Группа "Икс холдинг" в 2025 году запустит новый инженерно-производственный центр на территории технопарка ЗиЛ в Москве. Холдинг договорился с девелопером проекта ND Group (входит в ГК "Итэлма") о долгосрочной аренде офисно-производственных помещений на 46 900 квадратных метров. - Верховный суд уточнил толкование "закона Лугового" - Для перевода тяжбы в российский суд больше недостаточно желания одной из сторон - Для перевода спора под юрисдикцию российских судов недостаточно одностороннего волеизъявления одной из сторон – необходимо установить связь такого разбирательства с введением санкций иностранным государством и наличие препятствий в доступе к правосудию хотя бы для одной из сторон. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - У ставки глаза велики - Ключевая ставка ЦБ может вырасти в декабре - до 23-25 процентов - Инфляционные ожидания россиян пошли вразнос: у людей и бизнеса все меньше надежды, что инфляция в 2025 году существенно замедлится. Рациональные доводы под конец года уступили эмоциям, особенно после неожиданного падения рубля, но на самом деле причины для торможения цен есть. - Зеленая крыша - Выделены субсидии на возведение миллиона "квадратов" экологичного жилья - Объем просубсидированных ДОМ.РФ проектов "зеленого" жилья в ноябре достиг миллиона кв. м. Дополнительную скидку по проектному финансированию получили девелоперы, которые возводят качественные и энергоэффективные дома в семи регионах. В целом ДОМ.РФ просубсидировал строительство 35 "зеленых" домов. - Пустите на ЕГЭ - Завтра выпускники напишут итоговое сочинение - Первая среда декабря — уже завтра - день, когда все одиннадцатиклассники идут получать пропуск на Единый госэкзамен, то есть пишут итоговое сочинение. Баллов или оценок за него не ставят. Ученик получает "зачет" или "незачет". И без зачета за эту работу допуск к ЕГЭ не получить. В случае неудачи сочинение можно написать еще раз - в первую среду февраля и вторую среду апреля. В 2025 году эти дни выпадают на 5 февраля и 9 апреля. - Киев без "зонтика" - Министры иностранных дел стран НАТО отказались обсуждать приглашение Украины в альянс - Если бы генеральный секретарь НАТО Марк Рютте мог отменить намеченное на вторник заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, он, вероятно, сделал бы это. - Байден помиловал Байдена - Решение действующего президента в США сочли беззаконием - Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании его сына Хантера по двум ведущимся против него уголовным делам. Кроме того, помилование распространяется на весь период с 1 января 2014 года до 1 декабря 2024 года. - 100 баллов по истории - Вышла в свет Российская историческая энциклопедия - В Москве представили первую в новой России полную историческую энциклопедию. Это результат десяти лет работы огромного коллектива историков, которые смогли написать 33 тысячи статей. Как отметил на презентации главный редактор издания, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, "даже самые маленькие государства, которые существуют в мире, получили свою статью в Российской исторической энциклопедии". - Вклад в урожай - Михаил Мишустин рассказал о решениях в поддержку сельских жителей и аграрного бизнеса - Правительство продолжит поддержку села и сельских жителей, ведь все успехи в агропромышленном комплексе - это их заслуги, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. - Не ценный специалист - Разработаны новые требования к приезжим - Депутаты от "Справедливой России — За правду" во главе с Сергеем Мироновым продолжили работу над нормами законодательства о привлекаемых нашей страной работниках из-за рубежа. В представленном ими проекте закона речь идет о так называемой неквалифицированной рабочей силе. - Запретные территории - Штрафы за распитие спиртного и курение в неположенных местах могут существенно поднять - Жизнь пьющих и курящих граждан в недалеком будущем может оказаться не только сложнее, но и существенно дороже из-за внесенного в Госдуму законопроекта. - Первая волна - Атомный ледокол "Якутия" вышел в Финский залив - Универсальный атомный ледокол "Якутия" вышел на ходовые испытания в Финский залив. Это уже четвертый ледокол проекта 22220, он был заложен 26 мая 2020 года и спущен на воду в ноябре 2022-го. А всего планируется вывести на Северный морской путь семь таких судов. - Сыграть на слабостях - Куда вложить деньги при снижении рубля - Новая реальность в виде трехзначного курса рубля к доллару и евро может заставить розничных инвесторов со свободными деньгами задуматься об альтернативных способах вложения средств для заработка. - Победа - в наших сердцах - Айсен Николаев: Открываются широкие возможности для реализации потенциала Якутии - Когда берега Лены у Якутска соединит мост? Что такое "Цифровой Алмаз"? Как в Якутии растят патриотов? На эти и другие вопросы ответил глава Республики Саха Айсен Николаев. - Долги отменяются - Верховный суд РФ защитил женщину-банкрота от финансовых претензий бывшего супруга - Актуальное разъяснение сделал Верховный суд и касается оно граждан-банкротов. А их много - по официальной статистике, за восемь лет существования процедуры судебного банкротства финансово несостоятельными стал один миллион россиян. Еще 15 тысяч стали такими без суда - по упрощенной процедуре. - Штраф без подписи - Суды вернут на доработку документы с ошибками - Суды смогут в процессе рассмотрения административных дел возвращать их тем, кто их оформил, для исправления ошибок в случае, если материалы оформлены неправильно. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовил минюст и выложил их для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. - В конце трубы - Остановка транзита газа через Украину не должна сказаться на его цене в РФ - В декабре истекает срок нашего договора с Украиной о транзите российского газа в Европу. Это событие в основном рассматривают со стороны влияния на энергетический рынок Евросоюза. В том числе, как могут подскочить биржевые цены на газ из-за прекращения поставок из России, хватит ли запасов подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы на прохождение зимы и прочее. - Уголь падения - Как российскому углю поможет отмена экспортных пошлин - Правительство с 1 декабря отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь (используется в металлургии), а также продлевает до конца года мораторий на экспортные пошлины для антрацита (используется в химии, металлургии, электро- и теплогенерации) и энергетического угля (используется в электро- и теплогенерации). - Иммунитет от Европы - Зачем "Грузинская мечта" сыграла на обострение - Сложности в отношениях с Европой накапливались в Грузии еще до парламентских выборов. Уже тогда еще мягко, завуалированно, но шло вполне откровенное вмешательство во внутренние дела Грузии. - Французы сказали "нет" - Журналист "РГ" прошел с антивоенной демонстрацией по Парижу - В самом центре Парижа на площади Пале-Рояль, что непосредственно примыкает к Лувру и зданию древнейшего театра "Комеди франсез", по призыву партии "Патриоты" собрались тысячи неравнодушных людей всех возрастов. С флагами, транспарантами, самодельными плакатами. - Целились в "Дружбу" - Что стало причиной аварии на польском участке нефтепровода - Причины повреждения нефтепровода "Дружба" в Польше пока не названы, но накануне происшествия спецслужбы соседней Словакии предупреждали, что трубопровод находится "под прицелом" диверсионных групп. По словам главы словацкого МВД Матуша Шутай-Эштока, на территории страны были арестованы несколько украинских граждан, проводивших "полевые обследования" трубопровода предположительно с целью совершения теракта. - Показали язык - ЕГЭ по инязу для экономистов сохранили - Минобрнауки сохранило ЕГЭ по иностранному языку для менеджеров и экономистов. Подписан приказ министертва об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме в вузы. Тот самый приказ, в проекте которого из списка необходимых для поступления ЕГЭ для экономистов, менеджеров и ряда других направлений исчез иностранный язык. - Числители и знаменатели - Профессор Смирнов: Чтобы выучить сильного математика, нужно как минимум десять лет - В России впервые отметили День математика. Праздник, по задумке, должен усилить интерес школьников и студентов к этой важнейшей науке и в целом повысить ее престиж. Почему математику называют матерью всех наук? - Студент в кадре - Как попасть на стажировку в минобрнауки - Министерство науки и высшего образования запускает третий сезон проекта "Стажер Минобрнауки России". Участниками конкурсного отбора могут стать граждане России 18-35 лет - студенты и выпускники российских вузов с 2021 по 2025 годы. После всех этапов отбора, включая выполнение профильного кейс-задания, оценку профпригодности и участие в деловой игре, организаторы определят 30 лучших. - Фальшивые отцы - В Кузбассе судят мать, чьих детей трижды усыновили иностранцы - В Кемеровской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Новокузнецкого района. Многодетную мать обвинили в организации незаконной миграции. Новую схему быстрого получения вида на жительство в России иностранцами раскрыли кузбасские силовики. - Клик о помощи - В Калининградской области проблемы на объектах нацпроектов решают через QR-коды - В самом западном регионе страны запустили пилотный проект обратной связи через QR-коды. Их разместили на всех зданиях, которые строят по нацпроектам. Теперь неравнодушные калининградцы могут отсканировать коды смартфоном и пожаловаться на любые нарушения. - Солнце ушло в отпуск - На широте Мурманска наступила полярная ночь - На широте Мурманска началась полярная ночь, которая продлится до 11 января. В это время солнце не будет подниматься над горизонтом, а день представляет собой сумерки. Полярная ночь приходит в разное время, это зависит от географического положения городов. Так, например, в Печенге - самом северном населенном пункте Мурманской области - полярная ночь самая длинная, ее продолжительность составляет 47 дней. - Здорово, братки! - В Архангельске показали редкие фотографии Папанина - Радиорубка, патефон, фуражка Ивана Папанина, а также уникальные снимки легендарного покорителя Северного полюса: в архангельском визит-центре нацпарка "Русская Арктика" реконструировали обстановку метеостанции "Бухта Тихая" на Земле Франца-Иосифа. В XXI веке станция стала частью нацпарка, а в 30-х годах прошлого века здесь зимовал самый знаменитый полярник . - Договор - не приговор - "РГ" помогла обманутой пенсионерке вернуть квартиру - Теперь Нина Михайловна Зарубина может спокойно жить в своей квартире, никого не опасаясь. Есть решение Черемушкинского районного суда Москвы: расторгнуть договор пожизненной ренты и вернуть пенсионерке жилье в собственность. Радостную новость нам сообщила Оксана Филачева, защищавшая интересы 85-летней Нины Зарубиной. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Вектор перемен: ученые совершили прорыв в лечении наследственной слепоты - Как удалось замедлить развитие патологии у лабораторных мышей - Российские ученые совершили прорыв в исследовании терапии наследственной слепоты, вызванной синдромом Ашера - генетической патологии, при которой у человека постепенно снижаются слух и периферическое зрение. Лекарства, которое бы останавливало этот процесс, пока нет ни в России, ни в мире. - Процентный заход: что россияне покупали на осенних распродажах - Сроки акций увеличиваются на фоне некоторого снижения интереса к ним - На ноябрьских распродажах "11.11" и в "черную пятницу" число покупок выросло на 5%, а цены в сравнении с прошлым годом - на 4%, подсчитала "Платформа ОФД", специализирующаяся на фискальных данных. В онлайне цены выросли на 3%, а число покупок - на 18%. В этом сезоне распродаж вырос спрос на мебель, товары для дома, парфюмерию и бронирование гостиниц. - Китайские за стеной: в КНР блокируют платежи банков из нового санкционного списка - Как выпущенные в ноябре ограничения против 50 игроков финрынка могут повлиять на поставку товаров в РФ - Китайские кредитные организации стали отказываться работать с банками из РФ, попавшими под новые санкции США в ноябре. Об этом "Известиям" рассказали представители российского бизнеса. По их данным, пока есть первые кейсы, например прекратил прием платежей Bank of China. Как и ранее, это связано с опасением вторичных рестрикций со стороны Вашингтона. - Pikne на обочине: российские военные пристально следят за учениями НАТО в Эстонии - В ответ на западные маневры береговые ракетные комплексы "Бастион" отработали тактику применения оружия на побережье Финского залива - Вооруженные силы России пристально следят за учениями других стран у своих границ, и начавшиеся 2 декабря маневры НАТО Pikne ("Молния") в Эстонии, - не исключение, рассказали опрошенные "Известиям" военные эксперты. - Оценимая трата: инфляция ускорится до 9% к концу года - Как на стоимости товаров отразится резко подешевевший рубль - консенсус-прогноз "Известий" - Инфляция к концу 2024-го поднимется до 9% вместо прогнозируемых Банком России 8–8,5%, следует из консенсус-прогноза "Известий". Это произойдет из-за ослабления рубля, который влияет на стоимость импорта - как готовых товаров, так и сырья, запчастей, материалов. При этом полномасштабно снижение курса отразится в ценах только через два-три месяца, предупредили аналитики. - Формула еды: заразившиеся ботулизмом требуют миллионных компенсаций - В суды поступили первые три иска от пострадавших клиентов "Кухни на районе" и "Самоката" - В российские суды на данный момент поданы три гражданских иска к сервисам "Кухня на районе" и "Самокат" от людей, которые летом 2024 года перенесли ботулизм, выяснили "Известия". Они требуют компенсации ущерба от 300 тыс. до нескольких миллионов рублей, рассказали в юридическом сервисе Destra Legal. - Подбор стандартов: зачем власти решили ускорить сертификацию моторных масел - Российские нормы качества разработают, чтобы снизить уровень контрафакта, который превысил 50% - Власти решили резко ускорить разработку российской системы сертификации моторных масел, узнали "Известия". Причины в том, что уровень контрафакта по некоторым товарам достиг 50%. Для борьбы с ним правительство с сентября 2025 года запускает процесс маркировки. Но в этом случае без отечественных стандартов даже добросовестные компании формально не смогут подтвердить качество продукции. - Между ними химия: Россия лишилась места в исполсовете ОЗХО из-за трех стран - Постпред РФ при организации рассказал, кто и каким образом склонял другие государства голосовать "правильно" - Россия лишилась места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) из-за того, что США, Великобритания и Франция заставляли страны-участницы голосовать против РФ. Об этом "Известиям" сообщил посол России в Нидерландах и наш постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин. - Билетная труппа - Спрос на "Щелкунчика" вызвал рекордную волну фишинга - Изменения системы продаж билетов на популярные новогодние спектакли усилили интерес к теме не только зрителей, но и мошенников. Как рассказали "Известиям" в компаниях, обеспечивающих кибербезопасность, количество фишинговых сайтов, адресованных театралам, выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. В 2024-м Большой создал специальную программу, которая должна была отсечь спекулянтов и аферистов. - Снайперы высокого полёта - Как операторы БПЛА группировки "Восток" громят врага - Осенью российская армия освободила более 80 населённых пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях. Существенную роль в этих наступательных операциях сыграли операторы боевых дронов. В расположении одного из таких подразделений группировки войск "Восток" побывал корреспондент "Известий", где понаблюдал за тем, как бойцы наносят удары по противнику. - Учёным - свет - Президент допустил досрочный выход на финансирование науки до 2% ВВП - Россия может выйти на финансирование науки в объёме не менее 2% ВВП до 2030 года. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с участниками IV Конгресса молодых учёных 2 декабря. В ближайшие три года в РФ подготовят как минимум один миллион инженеров, а к концу десятилетия эта цифра вырастет почти вдвое. Безработицы в России уже фактически нет, теперь стоит проблема нехватки кадров. - Путин обсудил ситуацию в Сирии с лидером Ирана - Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан 2 декабря побеседовали по телефону. Звонок состоялся по инициативе Тегерана. Особое внимание лидеры уделили эскалации в Сирии. Путин и Пезешкиан заявили о поддержке действий её законных властей по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны. - Мирные уговоры - Зачем Шольц впервые за два с половиной года поехал в Киев - Олаф Шольц, недавно обсуждавший украинский кризис с российским президентом Владимиром Путиным, пытается продемонстрировать избирателям стремление содействовать завершению конфликта, который, безусловно, оказывает негативный эффект на саму Германию. Для этого, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, канцлер ФРГ 2 декабря прибыл с неожиданным визитом в Киев - это его первая за два с половиной года поездка туда. - "В Румынии нет запроса на антироссийский алармизм" - Эксперты объяснили успех евроскептиков на прошедших в стране парламентских выборах - По итогам прошедшего в Румынии 1 декабря голосования семь партий смогли преодолеть избирательный порог и попасть в парламент страны. После обработки 100% бюллетеней лидером стала Социал-демократическая партия, набравшая 22,3% голосов. - Кишечная дезинфекция - Почему погибли шесть постояльцев соццентра на Алтае - Главе центра помощи пожилым в Алтайском крае грозит до десяти лет лишения свободы за гибель шести постояльцев от кишечной инфекции, полагают эксперты. Как выяснили "Известия", ранее он был осуждён по нескольким статьям, в том числе за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. В больницах остаются 25 человек, из них состояние четырёх пациентов - тяжёлое. - И все тяжкие - Торговца наркотиками на даркнет-портале Hydra осудили пожизненно - Житель подмосковных Химок Станислав Моисеев создал сеть по торговле наркотиками, которая имела подразделения почти в 60 российских регионах и Белоруссии, вербовал новых членов в соцсетях и мессенджерах, проводил кандидатов через "службу безопасности" ОПС, заключал соглашения о трудоустройстве в интернет-магазин, которые предполагали премии за выработку и штрафы за нарушение трудовой дисциплины. - Точечный удар - Вакцину от меланомы испытают на пациентах осенью 2025 года - Первые пациенты могут получить российскую вакцину от меланомы уже осенью. Об этом "Известиям" заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В дальнейшем технологию расширят и на другие онкозаболевания. Эксперты считают выбранный подход очень перспективным, однако отмечают: производственно такие терапии очень сложно входят в практическую медицину.

