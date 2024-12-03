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Спецназ разогнал демонстрацию сторонников оппозиции у парламента Грузии

Спецназ разогнал демонстрацию сторонников оппозиции у парламента Грузии - 03.12.2024, ПРАЙМ

Спецназ разогнал демонстрацию сторонников оппозиции у парламента Грузии

Спецназ с помощью спецтехники очистил от сторонников оппозиции прилегающую к парламенту Грузии часть проспекта Руставели, сообщает РИА Новости. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T22:58+0300

2024-12-03T22:58+0300

2024-12-03T23:26+0300

происшествия

грузия

демонстрация

оппозиция

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Спецназ с помощью спецтехники очистил от сторонников оппозиции прилегающую к парламенту Грузии часть проспекта Руставели, сообщает РИА Новости. Демонстранты, разделившись на группы, рассредоточились по соседним улицам или отступили дальше по проспекту.Очередная серия протестных акций началась в Грузии 28 ноября после того, как премьер грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил о решении перенести все переговоры о вступлении страны в Европейский союз на 2028 год. Участники протестных акций применяют пиротехнику, камни, бутылки, также были сообщения о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Правоохранители в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

https://1prime.ru/20241129/medvedev-853211678.html

грузия

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грузия, демонстрация, оппозиция