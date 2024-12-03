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Департамент финансов Москвы признан лучшим региональным органом власти
Департамент финансов Москвы признан лучшим региональным органом власти - 03.12.2024, ПРАЙМ
Департамент финансов Москвы признан лучшим региональным органом власти
Департамент финансов города Москвы признан лучшим региональным органом исполнительной власти в сфере управленческих инноваций, сообщили в пресс-службе... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T08:27+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Департамент финансов города Москвы признан лучшим региональным органом исполнительной власти в сфере управленческих инноваций, сообщили в пресс-службе ведомства. "Гран-при Всероссийского конкурса "Лучший исполнительный орган власти в сфере управленческих инноваций" награжден департамент финансов Москвы. Конкурс проводился среди трех категорий участников: федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти. Заявки принимались по 11 номинациям, включающим практики повышения эффективности деятельности органов власти, бюджетирования, оказания госуслуг, цифровизации управления, развития экономики, транспорта, ЖКХ, социальной сферы", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что всего на конкурс поступило 263 заявки, в том числе 23 - от федеральных органов исполнительной власти, 117 – от субъектов РФ, 123 – от муниципалитетов. Там добавили, что высокую оценку конкурсной комиссии получили проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта и автосанкционированию при проведении платежей. "Мы представили на рассмотрение конкурсной комиссии инновационные проекты, которые запустили в 2024 году. Их ключевой особенностью является использование алгоритмов искусственного интеллекта при обработке документов участников казначейского сопровождения и санкционировании платежей. Новые технологии значительно сокращают трудоемкость процессов. Цифровой помощник рассматривает пакет документов: проверяет его полноту, корректность заполнения, соответствие данных. "Разглядывает" скан-копии контрактов, актов приемки, счетов-фактур и, если между ними есть нестыковки, сообщает об этом", - рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе.
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Департамент финансов Москвы признан лучшим региональным органом власти
Департамент финансов Москвы признан лучшим региональным органом исполнительной власти
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Департамент финансов города Москвы признан лучшим региональным органом исполнительной власти в сфере управленческих инноваций, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Гран-при Всероссийского конкурса "Лучший исполнительный орган власти в сфере управленческих инноваций" награжден департамент финансов Москвы. Конкурс проводился среди трех категорий участников: федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти. Заявки принимались по 11 номинациям, включающим практики повышения эффективности деятельности органов власти, бюджетирования, оказания госуслуг, цифровизации управления, развития экономики, транспорта, ЖКХ, социальной сферы", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что всего на конкурс поступило 263 заявки, в том числе 23 - от федеральных органов исполнительной власти, 117 – от субъектов РФ, 123 – от муниципалитетов.
Там добавили, что высокую оценку конкурсной комиссии получили проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта и автосанкционированию при проведении платежей.
"Мы представили на рассмотрение конкурсной комиссии инновационные проекты, которые запустили в 2024 году. Их ключевой особенностью является использование алгоритмов искусственного интеллекта при обработке документов участников казначейского сопровождения и санкционировании платежей. Новые технологии значительно сокращают трудоемкость процессов. Цифровой помощник рассматривает пакет документов: проверяет его полноту, корректность заполнения, соответствие данных. "Разглядывает" скан-копии контрактов, актов приемки, счетов-фактур и, если между ними есть нестыковки, сообщает об этом", - рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе.