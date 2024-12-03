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Депутат предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241203/deputat-853266041.html
Депутат предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий
Депутат предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий - 03.12.2024, ПРАЙМ
Депутат предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пенсионеров. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T03:52+0300
2024-12-03T03:52+0300
экономика
россия
сергей чирков
социальный фонд
минфин
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пенсионеров. По словам депутата, в настоящее время, если пенсионер продолжает трудовую деятельность и получает как страховую, так и накопительную пенсию, последняя рассматривается в качестве дохода, подлежащего налогообложению. "Важно поскорее сделать так, чтобы пенсии наших граждан не облагались налогами. Такая инициатива по освобождению пенсионеров от налогообложения пенсий действительно может стать значительным шагом в улучшении финансового положения наших пенсионеров. Необходимо разработать на государственном уровне механизм освобождения от НДФЛ накопительной части пенсий", - сказал Гаврилов РИА Новости. По его словам, такая мера позволила бы снизить налоговую нагрузку, исключить двойное налогооблажение работающих пенсионеров и "повысить социальную справедливость, учитывая условия инфляции". "Накопительная пенсия формируется из части страховых взносов, ранее направлявшихся на формирование накопительной части в рамках системы обязательного пенсионного страхования. Эти средства, по сути, инвестируются, что приводит к тому, что при их выплате налоговые органы считают их доходом. Таким образом, работающие пенсионеры обязаны уплачивать НДФЛ с накопительной пенсии, даже если она формировалась за счет их собственных средств", - сказал парламентарий агентству. По его словам, на текущий момент работающие пенсионеры сталкиваются с двойной финансовой нагрузкой. "В письме Минфина России от 26 января 2024 года № 03-04-05/6172 прямо указывается, что такие выплаты облагаются НДФЛ. Тем не менее также подчеркивается, что вопрос освобождения этих выплат от налогообложения может быть рассмотрен на законодательном уровне. Я думаю, что надо поднять этот вопрос", - считает Гаврилов. Депутат также подчеркнул, что законодательные изменения в этом вопросе требуют глубокого анализа и учета интересов граждан, включая работающих пенсионеров. "По моему мнению, крайне важно поднять вопрос о пересмотре налогообложения накопительной пенсии, провести детальное обсуждение и приступить к разработке законодательных инициатив на этот предмет сейчас, а не потом", - считает он. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,68% в годовом выражении на 18 ноября. Все средства на индексацию пенсий, как работающим, так и неработающим пенсионерам, с 1 января 2025 года в бюджете Социального фонда есть, в январе граждане получат сумму с учётом индексации, а тем, кто получает пенсию по графику в начале месяца, она будет выплачена в декабре, заявил ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков. Он уточнил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 января выделяется более 106 миллиардов рублей.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей чирков, социальный фонд, минфин
Экономика, РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд, Минфин
03:52 03.12.2024
 
Депутат предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий

Депутат Гаврилов предложил освободить накопительную часть пенсий работающих пенсионеров

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пенсионеров.
По словам депутата, в настоящее время, если пенсионер продолжает трудовую деятельность и получает как страховую, так и накопительную пенсию, последняя рассматривается в качестве дохода, подлежащего налогообложению.
"Важно поскорее сделать так, чтобы пенсии наших граждан не облагались налогами. Такая инициатива по освобождению пенсионеров от налогообложения пенсий действительно может стать значительным шагом в улучшении финансового положения наших пенсионеров. Необходимо разработать на государственном уровне механизм освобождения от НДФЛ накопительной части пенсий", - сказал Гаврилов РИА Новости.
По его словам, такая мера позволила бы снизить налоговую нагрузку, исключить двойное налогооблажение работающих пенсионеров и "повысить социальную справедливость, учитывая условия инфляции".
"Накопительная пенсия формируется из части страховых взносов, ранее направлявшихся на формирование накопительной части в рамках системы обязательного пенсионного страхования. Эти средства, по сути, инвестируются, что приводит к тому, что при их выплате налоговые органы считают их доходом. Таким образом, работающие пенсионеры обязаны уплачивать НДФЛ с накопительной пенсии, даже если она формировалась за счет их собственных средств", - сказал парламентарий агентству.
По его словам, на текущий момент работающие пенсионеры сталкиваются с двойной финансовой нагрузкой.
"В письме Минфина России от 26 января 2024 года № 03-04-05/6172 прямо указывается, что такие выплаты облагаются НДФЛ. Тем не менее также подчеркивается, что вопрос освобождения этих выплат от налогообложения может быть рассмотрен на законодательном уровне. Я думаю, что надо поднять этот вопрос", - считает Гаврилов.
Депутат также подчеркнул, что законодательные изменения в этом вопросе требуют глубокого анализа и учета интересов граждан, включая работающих пенсионеров.
"По моему мнению, крайне важно поднять вопрос о пересмотре налогообложения накопительной пенсии, провести детальное обсуждение и приступить к разработке законодательных инициатив на этот предмет сейчас, а не потом", - считает он.
Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,68% в годовом выражении на 18 ноября.
Все средства на индексацию пенсий, как работающим, так и неработающим пенсионерам, с 1 января 2025 года в бюджете Социального фонда есть, в январе граждане получат сумму с учётом индексации, а тем, кто получает пенсию по графику в начале месяца, она будет выплачена в декабре, заявил ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков. Он уточнил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 января выделяется более 106 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯСергей ЧирковСоциальный фондМинфин
 
 
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