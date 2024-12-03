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В ЦБ оценили темпы охлаждения экономики России
В ЦБ оценили темпы охлаждения экономики России - 03.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ оценили темпы охлаждения экономики России
Значимого охлаждения экономики России пока нет, в четвертом квартале рост сохранится, но станет более умеренным по сравнению с первыми тремя кварталами этого... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:55+0300
2024-12-03T11:55+0300
2024-12-03T12:18+0300
банк россии
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Значимого охлаждения экономики России пока нет, в четвертом квартале рост сохранится, но станет более умеренным по сравнению с первыми тремя кварталами этого года, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин."Пока замедления устойчивой инфляции не наблюдается, действительно, значимого охлаждения не происходит", - сказал Заботкин, отвечая на вопрос о том, фиксирует ли регулятор признаки охлаждения экономики."Совет директоров исходил в момент обновления прогноза в октябре именно из того, что в четвертом квартале темпы роста останутся положительными, но станут более умеренными по сравнению с первыми тремя кварталами этого года", - добавил зампред ЦБ.
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В ЦБ оценили темпы охлаждения экономики России
Заботкин: значимого охлаждения экономики России пока нет
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Значимого охлаждения экономики России пока нет, в четвертом квартале рост сохранится, но станет более умеренным по сравнению с первыми тремя кварталами этого года, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Пока замедления устойчивой инфляции не наблюдается, действительно, значимого охлаждения не происходит", - сказал Заботкин, отвечая на вопрос о том, фиксирует ли регулятор признаки охлаждения экономики.
"Совет директоров исходил в момент обновления прогноза в октябре именно из того, что в четвертом квартале темпы роста останутся положительными, но станут более умеренными по сравнению с первыми тремя кварталами этого года", - добавил зампред ЦБ.