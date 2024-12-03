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В ТПП России назвали способы развития торговых отношений с Италией - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241203/ekonomika-853297557.html
В ТПП России назвали способы развития торговых отношений с Италией
В ТПП России назвали способы развития торговых отношений с Италией - 03.12.2024, ПРАЙМ
В ТПП России назвали способы развития торговых отношений с Италией
Развитию торгово-экономических отношений между Россией и Италией будет способствовать укрепление связей между предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) и... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T17:26+0300
2024-12-03T17:26+0300
экономика
россия
италия
бизнес
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Развитию торгово-экономических отношений между Россией и Италией будет способствовать укрепление связей между предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) и деловыми кругами регионов двух стран, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Италия – давний торгово-экономический партнер России, традиционный лидер во внешней торговле нашей страны. Однако в последние годы с ужесточением политики Евросоюза в отношении РФ наши торгово-экономические связи претерпели значительные изменения", – сказал он в кулуарах юбилейной конференции, посвященной 60-летию учреждения Итало-Российской торговой палаты. В то же время, по его словам, в сентябре 2024 года российско-итальянская торговля выросла на 25%, что позволило Италии стать крупнейшим торговым партнером России среди стран Евросоюза. "Укреплению такой тенденции может способствовать развитие торгово-экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран, а также расширение взаимодействия деловых кругов на уровне регионов. В этом контексте нельзя не оценить вклад Итало-Российской торговой палаты, которая в этом году отмечает 60-летие со дня создания. Палата обеспечивает конструктивный диалог между бизнесом двух стран, способствует реализации совместных проектов и разрешению спорных вопросов", – подчеркнул Катырин. Он напомнил, что в этом году коллеги из Итало-Российской торговой палаты посещали ряд ключевых регионов РФ, включая Кировскую и Липецкую области. "Региональный "срез" неизменно присутствует в повестке совместных мероприятий по линии наших торгово-промышленных палат", – заключил глава ТПП РФ.
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россия, италия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Бизнес
17:26 03.12.2024
 
В ТПП России назвали способы развития торговых отношений с Италией

ТПП РФ: торгово-экономические отношения РФ и Италии надо развивать через МСБ

© flickr.com / Floris M. OosterveldФлаг Италии
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© flickr.com / Floris M. Oosterveld
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Развитию торгово-экономических отношений между Россией и Италией будет способствовать укрепление связей между предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) и деловыми кругами регионов двух стран, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Италия – давний торгово-экономический партнер России, традиционный лидер во внешней торговле нашей страны. Однако в последние годы с ужесточением политики Евросоюза в отношении РФ наши торгово-экономические связи претерпели значительные изменения", – сказал он в кулуарах юбилейной конференции, посвященной 60-летию учреждения Итало-Российской торговой палаты.
В то же время, по его словам, в сентябре 2024 года российско-итальянская торговля выросла на 25%, что позволило Италии стать крупнейшим торговым партнером России среди стран Евросоюза.
"Укреплению такой тенденции может способствовать развитие торгово-экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран, а также расширение взаимодействия деловых кругов на уровне регионов. В этом контексте нельзя не оценить вклад Итало-Российской торговой палаты, которая в этом году отмечает 60-летие со дня создания. Палата обеспечивает конструктивный диалог между бизнесом двух стран, способствует реализации совместных проектов и разрешению спорных вопросов", – подчеркнул Катырин.
Он напомнил, что в этом году коллеги из Итало-Российской торговой палаты посещали ряд ключевых регионов РФ, включая Кировскую и Липецкую области.
"Региональный "срез" неизменно присутствует в повестке совместных мероприятий по линии наших торгово-промышленных палат", – заключил глава ТПП РФ.
Фонтан Треви в Риме - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Италия стала главным торговым партнером России в ЕС
15:53
 
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