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Эксперт рассказал, когда россияне смогут забрать пенсионные накопления - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, когда россияне смогут забрать пенсионные накопления
Эксперт рассказал, когда россияне смогут забрать пенсионные накопления - 03.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда россияне смогут забрать пенсионные накопления
Россияне смогут забрать пенсионные накопления в следующем году при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но если их размер не превышает 412 тысяч... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T03:02+0300
2024-12-03T03:02+0300
экономика
финансы
общество
москва
ранхигс
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Россияне смогут забрать пенсионные накопления в следующем году при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но если их размер не превышает 412 тысяч рублей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "Выплата накопительной пенсии доступна для тех мужчин и женщин, кто формировал пенсионные накопления в период 2002-2013 годов, и достиг 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины). Формат выплаты будет различаться в зависимости от объема этих накоплений", - сказал Ляшок. Он объяснил, что средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составит 270 месяцев. Если размер такой выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то пенсионные накопления выплачиваются единовременно. "С 2025 года максимальный размер пенсионных накоплений, который можно будет забрать единоразово, увеличится на 17% и будет составлять 412 тысяч рублей. Согласно бюджету СФР, в 2025 единовременную выплату смогут получить 713 тысяч человек", - сказал эксперт.
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финансы, общество , москва, ранхигс
Экономика, Финансы, Общество , МОСКВА, РАНХиГС
03:02 03.12.2024
 
Эксперт рассказал, когда россияне смогут забрать пенсионные накопления

Эксперт Ляшок: россияне смогут забрать пенсионные накопления при достижении 55 лет

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Россияне смогут забрать пенсионные накопления в следующем году при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но если их размер не превышает 412 тысяч рублей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"Выплата накопительной пенсии доступна для тех мужчин и женщин, кто формировал пенсионные накопления в период 2002-2013 годов, и достиг 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины). Формат выплаты будет различаться в зависимости от объема этих накоплений", - сказал Ляшок.
Он объяснил, что средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составит 270 месяцев. Если размер такой выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то пенсионные накопления выплачиваются единовременно.
"С 2025 года максимальный размер пенсионных накоплений, который можно будет забрать единоразово, увеличится на 17% и будет составлять 412 тысяч рублей. Согласно бюджету СФР, в 2025 единовременную выплату смогут получить 713 тысяч человек", - сказал эксперт.
 
ЭкономикаФинансыОбществоМОСКВАРАНХиГС
 
 
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