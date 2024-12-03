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Эксперт раскрыл, когда с российских полок исчезнут некоторые импортные вина

Эксперт раскрыл, когда с российских полок исчезнут некоторые импортные вина - 03.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, когда с российских полок исчезнут некоторые импортные вина

Импортные вина дешевле 1000 рублей могут исчезнуть с российских полок в 2025 году - их количество сокращается с 2023 года из-за ужесточения условий импорта и... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T08:28+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Импортные вина дешевле 1000 рублей могут исчезнуть с российских полок в 2025 году - их количество сокращается с 2023 года из-за ужесточения условий импорта и роста валютных курсов, при этом в недорогом сегменте российские вина часто оказываются лучше иностранных, таким мнением с РИА Новости поделился исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. "В 2024 году развивались тенденции, начавшиеся в 2023-м. Одним из основных факторов стал протекционизм, особенно в части ужесточения условий импорта из недружественных и дружественных стран. Изменение регулирования, а также рост валютных курсов оказывает влияние на весь импорт. В результате количество импортных вин до 1000 рублей на полке сокращается, и, возможно, в 2025 году таких вин не останется совсем", - сказал Липилин. При этом, как считает эксперт, сегодня российские вина в категории до 700 рублей часто оказываются лучше импортных аналогов - но цены на отечественную продукцию тоже могут постепенно повыситься. Это связано с тем, что на российском рынке не хватает такой продукции и винодельни не могут обеспечить увеличившийся спрос. "Другим важным трендом является рост популярности игристых вин. Этот тренд начался в гастрономических ресторанах и винотеках, а теперь охватывает и ритейл. Ожидается, что в следующем году интерес к игристым винам продолжит расти", - отметил Липилин. Эксперт назвал еще один тренд - увеличение интереса к безалкогольным винам, что связано с ростом популярности здорового образа жизни и улучшением качества таких вин. "Если 10-15 лет назад безалкогольные вина были по сути соками, то сегодня это полноценные продукты, которые проходят специальную обработку для удаления алкоголя. Ожидаем, что в 2025 году продажи безалкогольных вин продолжат расти", - добавил он. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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