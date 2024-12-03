https://1prime.ru/20241203/elektrichki-853267933.html
В Ташкентской области запустили российский электричек
В Ташкентской области запустили российский электричек - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Ташкентской области запустили российский электричек
АО "Узбекские железные дороги" с 3 декабря запустили российский электропоезд серии ЭП3Д для пригородного сообщения в Ташкентской области страны, сообщили РИА... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T07:04+0300
2024-12-03T07:04+0300
2024-12-03T07:04+0300
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шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 3 дек – ПРАЙМ. АО "Узбекские железные дороги" с 3 декабря запустили российский электропоезд серии ЭП3Д для пригородного сообщения в Ташкентской области страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанской компании.
В конце ноября в "Узбекских железных дорогах" РИА Новости сообщили, что компания получила от Демиховского машиностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг") электропоезд серии ЭП3Д для эксплуатации на маршрутах из Ташкента в города Ташкентской области.
"С 3 декабря запущен новый скоростной электропоезд ЭП3Д по маршруту Ташкент — Ходжикент — Ташкент", - сказал представитель "Узбекских железных дорог". Стоимость единого билета составит 20 тысяч сумов (около 170 рублей).
По итогам эксплуатации поставленного состава в "Узбекских железных дорогах" рассмотрят вопрос о дополнительных закупках электричек в России, добавил собеседник агентства.
В июне 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам наладить курсирование современных скоростных электричек из Ташкента в города Ташкентской области. По данным пресс-службы главы государства, текущий парк электричек устарел и не справляется с потоком пассажиров в пригородном направлении.
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В Ташкентской области запустили российский электричек
"Узбекские железные дороги" запустили российский электропоезд для пригородного сообщения
ТАШКЕНТ, 3 дек – ПРАЙМ. АО "Узбекские железные дороги" с 3 декабря запустили российский электропоезд серии ЭП3Д для пригородного сообщения в Ташкентской области страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанской компании.
В конце ноября в "Узбекских железных дорогах" РИА Новости сообщили, что компания получила от Демиховского машиностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг") электропоезд серии ЭП3Д для эксплуатации на маршрутах из Ташкента в города Ташкентской области.
"С 3 декабря запущен новый скоростной электропоезд ЭП3Д по маршруту Ташкент — Ходжикент — Ташкент", - сказал представитель "Узбекских железных дорог". Стоимость единого билета составит 20 тысяч сумов (около 170 рублей).
По итогам эксплуатации поставленного состава в "Узбекских железных дорогах" рассмотрят вопрос о дополнительных закупках электричек в России, добавил собеседник агентства.
В июне 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам наладить курсирование современных скоростных электричек из Ташкента в города Ташкентской области. По данным пресс-службы главы государства, текущий парк электричек устарел и не справляется с потоком пассажиров в пригородном направлении.