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В Ташкентской области запустили российский электричек - 03.12.2024, ПРАЙМ
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В Ташкентской области запустили российский электричек
В Ташкентской области запустили российский электричек - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Ташкентской области запустили российский электричек
АО "Узбекские железные дороги" с 3 декабря запустили российский электропоезд серии ЭП3Д для пригородного сообщения в Ташкентской области страны, сообщили РИА... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T07:04+0300
2024-12-03T07:04+0300
бизнес
россия
ташкент
узбекистан
шавкат мирзиеев
узбекские железные дороги
трансмашхолдинг
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ТАШКЕНТ, 3 дек – ПРАЙМ. АО "Узбекские железные дороги" с 3 декабря запустили российский электропоезд серии ЭП3Д для пригородного сообщения в Ташкентской области страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанской компании. В конце ноября в "Узбекских железных дорогах" РИА Новости сообщили, что компания получила от Демиховского машиностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг") электропоезд серии ЭП3Д для эксплуатации на маршрутах из Ташкента в города Ташкентской области. "С 3 декабря запущен новый скоростной электропоезд ЭП3Д по маршруту Ташкент — Ходжикент — Ташкент", - сказал представитель "Узбекских железных дорог". Стоимость единого билета составит 20 тысяч сумов (около 170 рублей). По итогам эксплуатации поставленного состава в "Узбекских железных дорогах" рассмотрят вопрос о дополнительных закупках электричек в России, добавил собеседник агентства. В июне 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам наладить курсирование современных скоростных электричек из Ташкента в города Ташкентской области. По данным пресс-службы главы государства, текущий парк электричек устарел и не справляется с потоком пассажиров в пригородном направлении.
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бизнес, россия, ташкент, узбекистан, шавкат мирзиеев, узбекские железные дороги, трансмашхолдинг
Бизнес, РОССИЯ, Ташкент, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, Узбекские железные дороги, Трансмашхолдинг
07:04 03.12.2024
 
В Ташкентской области запустили российский электричек

"Узбекские железные дороги" запустили российский электропоезд для пригородного сообщения

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ТАШКЕНТ, 3 дек – ПРАЙМ. АО "Узбекские железные дороги" с 3 декабря запустили российский электропоезд серии ЭП3Д для пригородного сообщения в Ташкентской области страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанской компании.
В конце ноября в "Узбекских железных дорогах" РИА Новости сообщили, что компания получила от Демиховского машиностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг") электропоезд серии ЭП3Д для эксплуатации на маршрутах из Ташкента в города Ташкентской области.
"С 3 декабря запущен новый скоростной электропоезд ЭП3Д по маршруту Ташкент — Ходжикент — Ташкент", - сказал представитель "Узбекских железных дорог". Стоимость единого билета составит 20 тысяч сумов (около 170 рублей).
По итогам эксплуатации поставленного состава в "Узбекских железных дорогах" рассмотрят вопрос о дополнительных закупках электричек в России, добавил собеседник агентства.
В июне 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам наладить курсирование современных скоростных электричек из Ташкента в города Ташкентской области. По данным пресс-службы главы государства, текущий парк электричек устарел и не справляется с потоком пассажиров в пригородном направлении.
 
БизнесРОССИЯТашкентУЗБЕКИСТАНШавкат МирзиеевУзбекские железные дорогиТрансмашхолдинг
 
 
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