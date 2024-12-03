Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии раскритиковали закон о лишении права голоса россиян - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241203/estoniya-853290393.html
В Эстонии раскритиковали закон о лишении права голоса россиян
В Эстонии раскритиковали закон о лишении права голоса россиян - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Эстонии раскритиковали закон о лишении права голоса россиян
Авторы конституции Эстонии 1992 года раскритиковали законопроект, который лишает граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, передает... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T12:47+0300
2024-12-03T12:49+0300
политика
эстония
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77496/60/774966076_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_824708b582e78ab2a3155e7ab64fc9c2.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Авторы конституции Эстонии 1992 года раскритиковали законопроект, который лишает граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, передает ERR."Авторы конституции Эстонии критически отнеслись к планам правящей коалиции изменить основной закон с целью ограничить избирательное право граждан третьих стран в Эстонии... Именитые политики энтузиазма нынешних парламентариев не разделяют", - сказано в сообщении.Одна из авторов эстонской конституции Лия Хянни считает, что текущая мировая ситуация, включая конфликт на Украине, не требует изменения конституции Эстонии и отмены права иностранцев на участие в муниципальных выборах.Председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас отметил, что замечания авторов конституции были приняты во внимание, но обсуждение законопроекта будет продолжаться, и если потребуется, будут внесены поправки.
https://1prime.ru/20241108/estoniya-852692852.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77496/60/774966076_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_01487bfbc9d1feabd8ca20ab8810b9a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, россия
Политика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ
12:47 03.12.2024 (обновлено: 12:49 03.12.2024)
 
В Эстонии раскритиковали закон о лишении права голоса россиян

Авторы конституции Эстонии раскритиковали закон о лишении права голоса россиян

© fotolia.com / AndyТаллинн
Таллинн - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© fotolia.com / Andy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Авторы конституции Эстонии 1992 года раскритиковали законопроект, который лишает граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, передает ERR.
"Авторы конституции Эстонии критически отнеслись к планам правящей коалиции изменить основной закон с целью ограничить избирательное право граждан третьих стран в Эстонии... Именитые политики энтузиазма нынешних парламентариев не разделяют", - сказано в сообщении.
Одна из авторов эстонской конституции Лия Хянни считает, что текущая мировая ситуация, включая конфликт на Украине, не требует изменения конституции Эстонии и отмены права иностранцев на участие в муниципальных выборах.
Председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас отметил, что замечания авторов конституции были приняты во внимание, но обсуждение законопроекта будет продолжаться, и если потребуется, будут внесены поправки.
Флаг Эстонии
В Эстонии хотят лишить украинцев права голоса на выборах
8 ноября, 14:23
 
ПолитикаЭСТОНИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала