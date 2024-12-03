https://1prime.ru/20241203/estoniya-853290393.html

В Эстонии раскритиковали закон о лишении права голоса россиян

В Эстонии раскритиковали закон о лишении права голоса россиян - 03.12.2024, ПРАЙМ

В Эстонии раскритиковали закон о лишении права голоса россиян

Авторы конституции Эстонии 1992 года раскритиковали законопроект, который лишает граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, передает... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T12:47+0300

2024-12-03T12:47+0300

2024-12-03T12:49+0300

политика

эстония

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Авторы конституции Эстонии 1992 года раскритиковали законопроект, который лишает граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, передает ERR."Авторы конституции Эстонии критически отнеслись к планам правящей коалиции изменить основной закон с целью ограничить избирательное право граждан третьих стран в Эстонии... Именитые политики энтузиазма нынешних парламентариев не разделяют", - сказано в сообщении.Одна из авторов эстонской конституции Лия Хянни считает, что текущая мировая ситуация, включая конфликт на Украине, не требует изменения конституции Эстонии и отмены права иностранцев на участие в муниципальных выборах.Председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас отметил, что замечания авторов конституции были приняты во внимание, но обсуждение законопроекта будет продолжаться, и если потребуется, будут внесены поправки.

https://1prime.ru/20241108/estoniya-852692852.html

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