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Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов - 03.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241203/evrobondy-853300742.html
Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов
Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов - 03.12.2024, ПРАЙМ
Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов
Минфин России разместит 13 выпусков суверенных замещающих еврооблигаций, говорится в сообщении министерства. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T20:03+0300
2024-12-03T20:04+0300
экономика
минфин рф
евробонды
размещение
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минфин России разместит 13 выпусков суверенных замещающих еврооблигаций, говорится в сообщении министерства. "Министерство финансов Российской Федерации информирует об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации следующих выпусков (далее - замещающие еврооблигации Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Эмиссия осуществляется в целях замещения облигаций внешних облигационных займов РФ, сообщило министерство. Всего Минфин разместит 13 выпусков, номинированных в долларах и евро. Размещение замещающих еврооблигаций пройдет без их оплаты денежными средствами путем замены на замещаемые еврооблигации (уступаемые права по замещаемым еврооблигациям РФ) в соотношении одна к одной. Дата замещения - 5 декабря 2024 года. Минфин РФ в сентябре объявил о старте замещения суверенных евробондов, предложив держателям всех находящихся в обращении бумаг направлять в министерство соответствующие оферты на их замещение. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг. Подать оферту могли держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября. Для держателей еврооблигаций в российском депозитарии срок представления волеизъявления на замещение истек 14 ноября, для держателей, чьи права учитываются в иностранном депозитарии, - 15 октября. Замминистра финансов Владимир Колычев говорил в октябре, что Минфин РФ рассчитывает заместить еврооблигации в один этап, поэтому "призывал всех ускориться". По его словам, всего суверенных евробондов у РФ выпущено чуть больше чем на 30 миллиардов долларов, из них резидентам принадлежит порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.
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минфин рф, евробонды, размещение
Экономика, Минфин РФ, евробонды, размещение
20:03 03.12.2024 (обновлено: 20:04 03.12.2024)
 
Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов

Минфин России разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов

#РФ планирует в начале 2012 года разместить суверенные евробонды на внешнем рынке [Версия 1]
#РФ планирует в начале 2012 года разместить суверенные евробонды на внешнем рынке [Версия 1]
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минфин России разместит 13 выпусков суверенных замещающих еврооблигаций, говорится в сообщении министерства.
"Министерство финансов Российской Федерации информирует об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации следующих выпусков (далее - замещающие еврооблигации Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Эмиссия осуществляется в целях замещения облигаций внешних облигационных займов РФ, сообщило министерство. Всего Минфин разместит 13 выпусков, номинированных в долларах и евро.
Размещение замещающих еврооблигаций пройдет без их оплаты денежными средствами путем замены на замещаемые еврооблигации (уступаемые права по замещаемым еврооблигациям РФ) в соотношении одна к одной. Дата замещения - 5 декабря 2024 года.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам
20 ноября, 16:46
Минфин РФ в сентябре объявил о старте замещения суверенных евробондов, предложив держателям всех находящихся в обращении бумаг направлять в министерство соответствующие оферты на их замещение. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг.
Подать оферту могли держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября. Для держателей еврооблигаций в российском депозитарии срок представления волеизъявления на замещение истек 14 ноября, для держателей, чьи права учитываются в иностранном депозитарии, - 15 октября.
Замминистра финансов Владимир Колычев говорил в октябре, что Минфин РФ рассчитывает заместить еврооблигации в один этап, поэтому "призывал всех ускориться". По его словам, всего суверенных евробондов у РФ выпущено чуть больше чем на 30 миллиардов долларов, из них резидентам принадлежит порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.
 
ЭкономикаМинфин РФевробондыразмещение
 
 
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