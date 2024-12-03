https://1prime.ru/20241203/evrobondy-853300742.html

Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов

Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов - 03.12.2024, ПРАЙМ

Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов

Минфин России разместит 13 выпусков суверенных замещающих еврооблигаций, говорится в сообщении министерства. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T20:03+0300

2024-12-03T20:03+0300

2024-12-03T20:04+0300

экономика

минфин рф

евробонды

размещение

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75801/91/758019126_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_2008d9f17b02605dad04a15034aba84f.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минфин России разместит 13 выпусков суверенных замещающих еврооблигаций, говорится в сообщении министерства. "Министерство финансов Российской Федерации информирует об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации следующих выпусков (далее - замещающие еврооблигации Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Эмиссия осуществляется в целях замещения облигаций внешних облигационных займов РФ, сообщило министерство. Всего Минфин разместит 13 выпусков, номинированных в долларах и евро. Размещение замещающих еврооблигаций пройдет без их оплаты денежными средствами путем замены на замещаемые еврооблигации (уступаемые права по замещаемым еврооблигациям РФ) в соотношении одна к одной. Дата замещения - 5 декабря 2024 года. Минфин РФ в сентябре объявил о старте замещения суверенных евробондов, предложив держателям всех находящихся в обращении бумаг направлять в министерство соответствующие оферты на их замещение. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг. Подать оферту могли держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября. Для держателей еврооблигаций в российском депозитарии срок представления волеизъявления на замещение истек 14 ноября, для держателей, чьи права учитываются в иностранном депозитарии, - 15 октября. Замминистра финансов Владимир Колычев говорил в октябре, что Минфин РФ рассчитывает заместить еврооблигации в один этап, поэтому "призывал всех ускориться". По его словам, всего суверенных евробондов у РФ выпущено чуть больше чем на 30 миллиардов долларов, из них резидентам принадлежит порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.

https://1prime.ru/20241120/evrobondy-852957178.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, евробонды, размещение