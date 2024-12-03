https://1prime.ru/20241203/evrobondy-853300742.html
Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов
Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов - 03.12.2024, ПРАЙМ
Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов
Минфин России разместит 13 выпусков суверенных замещающих еврооблигаций, говорится в сообщении министерства. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T20:03+0300
2024-12-03T20:03+0300
2024-12-03T20:04+0300
экономика
минфин рф
евробонды
размещение
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75801/91/758019126_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_2008d9f17b02605dad04a15034aba84f.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минфин России разместит 13 выпусков суверенных замещающих еврооблигаций, говорится в сообщении министерства. "Министерство финансов Российской Федерации информирует об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации следующих выпусков (далее - замещающие еврооблигации Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Эмиссия осуществляется в целях замещения облигаций внешних облигационных займов РФ, сообщило министерство. Всего Минфин разместит 13 выпусков, номинированных в долларах и евро. Размещение замещающих еврооблигаций пройдет без их оплаты денежными средствами путем замены на замещаемые еврооблигации (уступаемые права по замещаемым еврооблигациям РФ) в соотношении одна к одной. Дата замещения - 5 декабря 2024 года. Минфин РФ в сентябре объявил о старте замещения суверенных евробондов, предложив держателям всех находящихся в обращении бумаг направлять в министерство соответствующие оферты на их замещение. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг. Подать оферту могли держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября. Для держателей еврооблигаций в российском депозитарии срок представления волеизъявления на замещение истек 14 ноября, для держателей, чьи права учитываются в иностранном депозитарии, - 15 октября. Замминистра финансов Владимир Колычев говорил в октябре, что Минфин РФ рассчитывает заместить еврооблигации в один этап, поэтому "призывал всех ускориться". По его словам, всего суверенных евробондов у РФ выпущено чуть больше чем на 30 миллиардов долларов, из них резидентам принадлежит порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.
https://1prime.ru/20241120/evrobondy-852957178.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75801/91/758019126_52:0:548:372_1920x0_80_0_0_e1d6edfe96601c020be5bed5f47374b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин рф, евробонды, размещение
Экономика, Минфин РФ, евробонды, размещение
Минфин разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов
Минфин России разместит 13 выпусков замещающих суверенных евробондов
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минфин России разместит 13 выпусков суверенных замещающих еврооблигаций, говорится в сообщении министерства.
"Министерство финансов Российской Федерации информирует об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации следующих выпусков (далее - замещающие еврооблигации Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Эмиссия осуществляется в целях замещения облигаций внешних облигационных займов РФ, сообщило министерство. Всего Минфин разместит 13 выпусков, номинированных в долларах и евро.
Размещение замещающих еврооблигаций пройдет без их оплаты денежными средствами путем замены на замещаемые еврооблигации (уступаемые права по замещаемым еврооблигациям РФ) в соотношении одна к одной. Дата замещения - 5 декабря 2024 года.
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам
Минфин РФ в сентябре объявил о старте замещения суверенных евробондов, предложив держателям всех находящихся в обращении бумаг направлять в министерство соответствующие оферты на их замещение. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг.
Подать оферту могли держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября. Для держателей еврооблигаций в российском депозитарии срок представления волеизъявления на замещение истек 14 ноября, для держателей, чьи права учитываются в иностранном депозитарии, - 15 октября.
Замминистра финансов Владимир Колычев говорил в октябре, что Минфин РФ рассчитывает заместить еврооблигации в один этап, поэтому "призывал всех ускориться". По его словам, всего суверенных евробондов у РФ выпущено чуть больше чем на 30 миллиардов долларов, из них резидентам принадлежит порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.