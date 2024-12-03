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ФАС выдала предписание "Почте России" из-за нарушения закона о конкуренции - 03.12.2024, ПРАЙМ
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ФАС выдала предписание "Почте России" из-за нарушения закона о конкуренции
ФАС выдала предписание "Почте России" из-за нарушения закона о конкуренции - 03.12.2024, ПРАЙМ
ФАС выдала предписание "Почте России" из-за нарушения закона о конкуренции
"Почта России" нарушила закон о конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, компании выдано предписание, сообщила... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T10:04+0300
2024-12-03T10:04+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Почта России" нарушила закон о конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, компании выдано предписание, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Почта России нарушила закон о защите конкуренции. Компания ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. …По результатам рассмотрения дела служба выдала акционерному обществу предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении ведомства. Россияне могут выбрать доставку писем от органов власти в электронном виде через портал "Госуслуги", и только в информационной системе "Почты России" есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции. В ФАС отметили, что почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена. "АО "Почта России" злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия. Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Таким образом, альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде. По мнению ведомства, такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении. Как добавили в службе, "Почта России" будет привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке".
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
10:04 03.12.2024
 
ФАС выдала предписание "Почте России" из-за нарушения закона о конкуренции

ФАС выдала предписание "Почте России", ограничившей доступ к своей информсистеме

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд ФГУП "Почта России"
Стенд ФГУП Почта России - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Почта России" нарушила закон о конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, компании выдано предписание, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Почта России нарушила закон о защите конкуренции. Компания ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. …По результатам рассмотрения дела служба выдала акционерному обществу предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении ведомства.
Россияне могут выбрать доставку писем от органов власти в электронном виде через портал "Госуслуги", и только в информационной системе "Почты России" есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции.
В ФАС отметили, что почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена.
"АО "Почта России" злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия. Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Таким образом, альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде. По мнению ведомства, такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении.
Как добавили в службе, "Почта России" будет привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке".
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
"Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании
8 ноября, 15:24
 
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