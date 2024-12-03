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В ГД внесут проект о приоритетном трудоустройстве россиян

В ГД внесут проект о приоритетном трудоустройстве россиян - 03.12.2024, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о приоритетном трудоустройстве россиян

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается закрепить... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T08:26+0300

2024-12-03T08:26+0300

2024-12-03T08:30+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан РФ, если это сделать не представляется возможным, то работодатель в праве заключить трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства, документ находится в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статьи 327.1 и 351.5 Трудового кодекса Российской Федерации. "Законопроектом предлагается нормативно закрепить приоритет трудоустройства граждан Российской Федерации, а в случае невозможности обеспечить занятие вакантной должности такими гражданами, работодатель заключает трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства", - сказано в пояснительной записке. Инициаторы законопроекта подчеркивают, что общая норма, закрепляющая приоритет трудоустройства граждан РФ, в Трудовом кодексе РФ отсутствует. Как пояснил РИА Новости Слуцкий, число мигрантов, желающих зарабатывать в России, с каждым годом растёт. По его словам, работодатели предпочитают привлекать более дешевую рабочую силу, чтобы сократить свои затраты, но у такой экономии есть обратная сторона: "нашу страну заполонили низкоквалифицированные мигранты, которые снижают качество товаров и услуг, сбиваются в анклавы, угрожают безопасности наших граждан, занимают рабочие места". "Пора переломить эту ситуацию и прекратить отдавать предпочтение в трудоустройстве всем, кроме собственного населения. Работа, хорошие условия, высокая зарплата должны быть в первую очередь у россиян", - отметил парламентарий. По мнению авторов законопроекта, его реализация обеспечит приоритетный порядок трудоустройства граждан РФ, позволит сократить число иностранных граждан, незаконно находящихся в РФ, а также будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на законных основаниях.

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общество , россия, рф, леонид слуцкий