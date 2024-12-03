https://1prime.ru/20241203/gd-853268109.html
В ГД внесут проект о приоритетном трудоустройстве россиян
В ГД внесут проект о приоритетном трудоустройстве россиян - 03.12.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о приоритетном трудоустройстве россиян
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается закрепить... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T08:26+0300
2024-12-03T08:26+0300
2024-12-03T08:30+0300
экономика
общество
россия
рф
леонид слуцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан РФ, если это сделать не представляется возможным, то работодатель в праве заключить трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства, документ находится в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статьи 327.1 и 351.5 Трудового кодекса Российской Федерации. "Законопроектом предлагается нормативно закрепить приоритет трудоустройства граждан Российской Федерации, а в случае невозможности обеспечить занятие вакантной должности такими гражданами, работодатель заключает трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства", - сказано в пояснительной записке. Инициаторы законопроекта подчеркивают, что общая норма, закрепляющая приоритет трудоустройства граждан РФ, в Трудовом кодексе РФ отсутствует. Как пояснил РИА Новости Слуцкий, число мигрантов, желающих зарабатывать в России, с каждым годом растёт. По его словам, работодатели предпочитают привлекать более дешевую рабочую силу, чтобы сократить свои затраты, но у такой экономии есть обратная сторона: "нашу страну заполонили низкоквалифицированные мигранты, которые снижают качество товаров и услуг, сбиваются в анклавы, угрожают безопасности наших граждан, занимают рабочие места". "Пора переломить эту ситуацию и прекратить отдавать предпочтение в трудоустройстве всем, кроме собственного населения. Работа, хорошие условия, высокая зарплата должны быть в первую очередь у россиян", - отметил парламентарий. По мнению авторов законопроекта, его реализация обеспечит приоритетный порядок трудоустройства граждан РФ, позволит сократить число иностранных граждан, незаконно находящихся в РФ, а также будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на законных основаниях.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, леонид слуцкий
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Леонид Слуцкий
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан РФ, если это сделать не представляется возможным, то работодатель в праве заключить трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства, документ находится в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статьи 327.1 и 351.5 Трудового кодекса Российской Федерации.
"Законопроектом предлагается нормативно закрепить приоритет трудоустройства граждан Российской Федерации, а в случае невозможности обеспечить занятие вакантной должности такими гражданами, работодатель заключает трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства", - сказано в пояснительной записке.
Инициаторы законопроекта подчеркивают, что общая норма, закрепляющая приоритет трудоустройства граждан РФ, в Трудовом кодексе РФ отсутствует.
Как пояснил РИА Новости Слуцкий, число мигрантов, желающих зарабатывать в России, с каждым годом растёт. По его словам, работодатели предпочитают привлекать более дешевую рабочую силу, чтобы сократить свои затраты, но у такой экономии есть обратная сторона: "нашу страну заполонили низкоквалифицированные мигранты, которые снижают качество товаров и услуг, сбиваются в анклавы, угрожают безопасности наших граждан, занимают рабочие места".
"Пора переломить эту ситуацию и прекратить отдавать предпочтение в трудоустройстве всем, кроме собственного населения. Работа, хорошие условия, высокая зарплата должны быть в первую очередь у россиян", - отметил парламентарий.
По мнению авторов законопроекта, его реализация обеспечит приоритетный порядок трудоустройства граждан РФ, позволит сократить число иностранных граждан, незаконно находящихся в РФ, а также будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на законных основаниях.