https://1prime.ru/20241203/germaniya-853295441.html

В Германии отметили рекордное число больничных из-за алкоголя

В Германии отметили рекордное число больничных из-за алкоголя - 03.12.2024, ПРАЙМ

В Германии отметили рекордное число больничных из-за алкоголя

Жители Германии взяли рекордное количество больничных дней из-за чрезмерного употребления алкоголя в 2023 году, согласно исследованию, проведенному компанией... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T16:24+0300

2024-12-03T16:24+0300

2024-12-03T16:24+0300

германия

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Жители Германии взяли рекордное количество больничных дней из-за чрезмерного употребления алкоголя в 2023 году, согласно исследованию, проведенному компанией медицинского страхования AOK."Количество больничных дней, которые немцы берут из-за чрезмерного употребления алкоголя, достигло рекордной отметки в 2023 году. АОК приводит статистику в 16 больничных дней на 100 застрахованных в Гамбурге и Рейнской области. В 2022 году был заявлен рекордный показатель в 15,3 дня", - передает телеканал N-TV со ссылкой на данные исследования.Также отмечается, что мужчины пропускают работу из-за алкоголя в три раза чаще, чем женщины. Люди преклонного возраста страдают алкогольной зависимостью чаще молодых.Организация AOK застраховала уже более трех миллионов людей. Однако в статистику входят только те застрахованные, которые получили от врача справку о болезни при отсутствии на работе более трех дней.

https://1prime.ru/20241128/germaniya-853158987.html

германия

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германия