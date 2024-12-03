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В Германии отметили рекордное число больничных из-за алкоголя
В Германии отметили рекордное число больничных из-за алкоголя - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Германии отметили рекордное число больничных из-за алкоголя
Жители Германии взяли рекордное количество больничных дней из-за чрезмерного употребления алкоголя в 2023 году, согласно исследованию, проведенному компанией... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:24+0300
2024-12-03T16:24+0300
2024-12-03T16:24+0300
германия
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Жители Германии взяли рекордное количество больничных дней из-за чрезмерного употребления алкоголя в 2023 году, согласно исследованию, проведенному компанией медицинского страхования AOK."Количество больничных дней, которые немцы берут из-за чрезмерного употребления алкоголя, достигло рекордной отметки в 2023 году. АОК приводит статистику в 16 больничных дней на 100 застрахованных в Гамбурге и Рейнской области. В 2022 году был заявлен рекордный показатель в 15,3 дня", - передает телеканал N-TV со ссылкой на данные исследования.Также отмечается, что мужчины пропускают работу из-за алкоголя в три раза чаще, чем женщины. Люди преклонного возраста страдают алкогольной зависимостью чаще молодых.Организация AOK застраховала уже более трех миллионов людей. Однако в статистику входят только те застрахованные, которые получили от врача справку о болезни при отсутствии на работе более трех дней.
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германия
В Германии отметили рекордное число больничных из-за алкоголя
АОК: жители ФРГ взяли рекордное количество больничных из-за алкоголя в 2023 году
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Жители Германии взяли рекордное количество больничных дней из-за чрезмерного употребления алкоголя в 2023 году, согласно
исследованию, проведенному компанией медицинского страхования AOK.
"Количество больничных дней, которые немцы берут из-за чрезмерного употребления алкоголя, достигло рекордной отметки в 2023 году. АОК приводит статистику в 16 больничных дней на 100 застрахованных в Гамбурге и Рейнской области. В 2022 году был заявлен рекордный показатель в 15,3 дня", - передает телеканал N-TV со ссылкой на данные исследования.
Также отмечается, что мужчины пропускают работу из-за алкоголя в три раза чаще, чем женщины. Люди преклонного возраста страдают алкогольной зависимостью чаще молодых.
Организация AOK застраховала уже более трех миллионов людей. Однако в статистику входят только те застрахованные, которые получили от врача справку о болезни при отсутствии на работе более трех дней.
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