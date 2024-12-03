https://1prime.ru/20241203/haval--853270952.html

Россиянам рассказали о частых неисправностях кроссоверов Haval F7

Россиянам рассказали о частых неисправностях кроссоверов Haval F7 - 03.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о частых неисправностях кроссоверов Haval F7

Китайские кроссоверы F7 и F7x стали самыми массовыми моделями Haval на вторичном автомобильном рынке, но и они имеют некоторые недостатки. О неисправностях... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T09:52+0300

2024-12-03T09:52+0300

2024-12-03T09:52+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Китайские кроссоверы F7 и F7x стали самыми массовыми моделями Haval на вторичном автомобильном рынке, но и они имеют некоторые недостатки. О неисправностях машин рассказал автомобильный эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев.Так, в первую очередь аналитик отметил, что при наступлении холодов некоторые экземпляры Haval F7 страдали от разгерметизации системы, что в некоторых случаях даже приводило к возгоранию машины. По его словам, для решения неисправности водителям приходилось менять топливные трубки.Кроме того, Зиновьев обратил внимание на то, что на произведенных с декабря 2022 года по декабрь 2023 года автомобилях есть вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сиденьем. Такая неисправность могла спровоцировать короткое замыкание и оплавление разъема.Эксперт также упомянул, что владельцы Haval F7 могут столкнуться с биением тормозных дисков, что становится заметно на 5–15 тысячах километров. По его словам, еще одной распространенной неисправностью является отказ датчиков давления в шинах.

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россия, авторынок рф, haval