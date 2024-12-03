Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Повышение пенсий с 2025 года: кого ждет рекордная индексация - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241203/indeksatsiya-853260328.html
Повышение пенсий с 2025 года: кого ждет рекордная индексация
Повышение пенсий с 2025 года: кого ждет рекордная индексация - 03.12.2024, ПРАЙМ
Повышение пенсий с 2025 года: кого ждет рекордная индексация
В 2025 году пенсионеров ждут две масштабные индексации. Кто и с какого момента может на них рассчитывать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры трудового... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T02:02+0300
2024-12-03T02:02+0300
индексация пенсий
фатима ногайлиева
спбгу
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/75/840707592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f323f4a96262c95fe6ce1384a4506a1b.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В 2025 году пенсионеров ждут две масштабные индексации. Кто и с какого момента может на них рассчитывать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.С 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на рекордные 14,75 процента. По словам юриста, социальные пенсии могут получать пенсионеры, не накопившие достаточного стажа для получения страховой пенсии, инвалиды, а также потерявшие кормильца и некоторые другие категории.Что касается страховых пенсий, заработанных на основании страхового стажа, то уровень их индексации соответствует инфляции за 2024 год и составит 7,3% с 1 января 2025 года.Согласно закону от 08.07.2024 № 173-ФЗ, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсии всем работающим пенсионерам. Повышение выплат для них будет проводиться на общих основаниях с неработающими пенсионерами, с учетом инфляции за предыдущий год. С 2016 года индексацию пенсий работающим приостанавливали, чтобы сократить дефицит бюджета в Пенсионном фонде, напомнила эксперт."Базой для индексации 2025 года для работающих пенсионеров станет пенсия, которую можно было бы получать с учетом всех пропущенных повышений за годы работы", - отмечает Ногайлиева.По ее словам, для этого к пенсии, которую гражданин получает на 31 декабря 2024 года, прибавят все пропущенные индексации за годы работы (с 2016 года), а затем рассчитают размер индексации от этой базы в 2025 году. Полученный результат прибавят к фактической пенсии.В 2025 году работающие пенсионеры получат пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году – с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году – с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов.В расчет размера прибавки в следующем году возьмут размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды, когда для работающих пенсионеров индексация приостанавливалась (2016-2024 годы).Однако, по словам эксперта, саму сумму индексации за 2016-2024 годы работающие пенсионеры смогут получить только после того, как завершат свою трудовую деятельность.
https://1prime.ru/20241126/pensii-853075835.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/75/840707592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f88bd05c7f5e0413b7a83e163bcfaee3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индексация пенсий, фатима ногайлиева, спбгу, социальный фонд
индексация пенсий, Фатима Ногайлиева, СПбГУ, Социальный фонд
02:02 03.12.2024
 
Повышение пенсий с 2025 года: кого ждет рекордная индексация

Экономист Ногайлиева: в 2025 году пенсионеров ждут две масштабные индексации

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПенсия по потере кормильца
Пенсия по потере кормильца - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В 2025 году пенсионеров ждут две масштабные индексации. Кто и с какого момента может на них рассчитывать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
С 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на рекордные 14,75 процента. По словам юриста, социальные пенсии могут получать пенсионеры, не накопившие достаточного стажа для получения страховой пенсии, инвалиды, а также потерявшие кормильца и некоторые другие категории.
Что касается страховых пенсий, заработанных на основании страхового стажа, то уровень их индексации соответствует инфляции за 2024 год и составит 7,3% с 1 января 2025 года.
Согласно закону от 08.07.2024 № 173-ФЗ, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсии всем работающим пенсионерам. Повышение выплат для них будет проводиться на общих основаниях с неработающими пенсионерами, с учетом инфляции за предыдущий год. С 2016 года индексацию пенсий работающим приостанавливали, чтобы сократить дефицит бюджета в Пенсионном фонде, напомнила эксперт.
"Базой для индексации 2025 года для работающих пенсионеров станет пенсия, которую можно было бы получать с учетом всех пропущенных повышений за годы работы", - отмечает Ногайлиева.
По ее словам, для этого к пенсии, которую гражданин получает на 31 декабря 2024 года, прибавят все пропущенные индексации за годы работы (с 2016 года), а затем рассчитают размер индексации от этой базы в 2025 году. Полученный результат прибавят к фактической пенсии.
Пенсия по потере кормильца - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Определены категории граждан, которым повысят пенсии в декабре
26 ноября, 02:02
В 2025 году работающие пенсионеры получат пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году – с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году – с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов.
В расчет размера прибавки в следующем году возьмут размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды, когда для работающих пенсионеров индексация приостанавливалась (2016-2024 годы).
Однако, по словам эксперта, саму сумму индексации за 2016-2024 годы работающие пенсионеры смогут получить только после того, как завершат свою трудовую деятельность.
 
индексация пенсийФатима НогайлиеваСПбГУСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала