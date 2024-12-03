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Повышение пенсий с 2025 года: кого ждет рекордная индексация

Повышение пенсий с 2025 года: кого ждет рекордная индексация - 03.12.2024, ПРАЙМ

Повышение пенсий с 2025 года: кого ждет рекордная индексация

В 2025 году пенсионеров ждут две масштабные индексации. Кто и с какого момента может на них рассчитывать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры трудового... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T02:02+0300

2024-12-03T02:02+0300

2024-12-03T02:02+0300

индексация пенсий

фатима ногайлиева

спбгу

социальный фонд

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В 2025 году пенсионеров ждут две масштабные индексации. Кто и с какого момента может на них рассчитывать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.С 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на рекордные 14,75 процента. По словам юриста, социальные пенсии могут получать пенсионеры, не накопившие достаточного стажа для получения страховой пенсии, инвалиды, а также потерявшие кормильца и некоторые другие категории.Что касается страховых пенсий, заработанных на основании страхового стажа, то уровень их индексации соответствует инфляции за 2024 год и составит 7,3% с 1 января 2025 года.Согласно закону от 08.07.2024 № 173-ФЗ, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсии всем работающим пенсионерам. Повышение выплат для них будет проводиться на общих основаниях с неработающими пенсионерами, с учетом инфляции за предыдущий год. С 2016 года индексацию пенсий работающим приостанавливали, чтобы сократить дефицит бюджета в Пенсионном фонде, напомнила эксперт."Базой для индексации 2025 года для работающих пенсионеров станет пенсия, которую можно было бы получать с учетом всех пропущенных повышений за годы работы", - отмечает Ногайлиева.По ее словам, для этого к пенсии, которую гражданин получает на 31 декабря 2024 года, прибавят все пропущенные индексации за годы работы (с 2016 года), а затем рассчитают размер индексации от этой базы в 2025 году. Полученный результат прибавят к фактической пенсии.В 2025 году работающие пенсионеры получат пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году – с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году – с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов.В расчет размера прибавки в следующем году возьмут размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды, когда для работающих пенсионеров индексация приостанавливалась (2016-2024 годы).Однако, по словам эксперта, саму сумму индексации за 2016-2024 годы работающие пенсионеры смогут получить только после того, как завершат свою трудовую деятельность.

https://1prime.ru/20241126/pensii-853075835.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индексация пенсий, фатима ногайлиева, спбгу, социальный фонд