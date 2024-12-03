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Немецкий фондовый индекс DAX достиг исторического максимума

Немецкий фондовый индекс DAX достиг исторического максимума - 03.12.2024, ПРАЙМ

Немецкий фондовый индекс DAX достиг исторического максимума

Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 20 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T11:22+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 20 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,4%, до 8 346,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 7 287,38 пункта. При этом немецкий DAX поднялся на 0,53%, до 20 014,15 пункта, минутами ранее он достигал рекордного значения в 20 015,15 пункта.

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германия, индекс dax, биржа