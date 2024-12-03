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Немецкий фондовый индекс DAX достиг исторического максимума - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Немецкий фондовый индекс DAX достиг исторического максимума
Немецкий фондовый индекс DAX достиг исторического максимума - 03.12.2024, ПРАЙМ
Немецкий фондовый индекс DAX достиг исторического максимума
Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 20 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. | 03.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 20 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,4%, до 8 346,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 7 287,38 пункта. При этом немецкий DAX поднялся на 0,53%, до 20 014,15 пункта, минутами ранее он достигал рекордного значения в 20 015,15 пункта.
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германия, индекс dax, биржа
ГЕРМАНИЯ, индекс DAX, биржа
11:22 03.12.2024
 
Немецкий фондовый индекс DAX достиг исторического максимума

Немецкий фондовый индекс DAX впервые поднялся выше 20 000 пунктов

© Фото : Wikimedia Commons/Dontworry%Франкфуртская фондовая биржа
%Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© Фото : Wikimedia Commons/Dontworry
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 20 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,4%, до 8 346,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 7 287,38 пункта. При этом немецкий DAX поднялся на 0,53%, до 20 014,15 пункта, минутами ранее он достигал рекордного значения в 20 015,15 пункта.
Статуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Фондовые индексы Европы растут, немецкий DAX обновил рекорд
29 августа, 13:37
 
ГЕРМАНИЯиндекс DAXбиржа
 
 
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