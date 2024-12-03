https://1prime.ru/20241203/indeksy-853301175.html

Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе

Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 03.12.2024, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе

Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе на фоне активного роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T20:38+0300

2024-12-03T20:38+0300

2024-12-03T20:38+0300

экономика

фондовые индексы европы

рост

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе на фоне активного роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,56% - до 8 359,41 пункта, французский CAC 40 - на 0,26%, до 7 255,42 пункта. Немецкий DAX увеличился на 0,42%, до 20 016,75 пункта, показатель впервые в истории поднялся выше 20 тысяч пунктов. На европейских рынках продолжает наблюдаться рост, для французского и немецкого индексов вторник стал четвертой подряд торговой сессией в плюсе, для британского - пятой. Поддержку индексам оказал рост цен на нефть, который к вечеру ускорился до 3%. На этом фоне акции таких крупных энергетических компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 1,8%, 1,6% и 0,6% соответственно. В среду компания S&P Global опубликует окончательные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны. Согласно предварительной оценке, показатель в ноябре снизился до 48,1 пункта с 50 пунктов месяцем ранее.

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фондовые индексы европы, рост