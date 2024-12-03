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Зампред ЦБ оценил траекторию инфляции в 2024 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Зампред ЦБ оценил траекторию инфляции в 2024 году
Зампред ЦБ оценил траекторию инфляции в 2024 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
Зампред ЦБ оценил траекторию инфляции в 2024 году
Траектория инфляции на 2024 год в России сейчас идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ в 8,5%, заявил журналистам заместитель председателя регулятора... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:49+0300
2024-12-03T12:02+0300
банк россии
алексей заботкин
инфляция
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Траектория инфляции на 2024 год в России сейчас идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ в 8,5%, заявил журналистам заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин."Сейчас траектория идет, видимо, вблизи или выше верхней границы",- сказал Заботин, отвечая на вопрос об оценке инфляции в РФ.При этом, по его словам, ЦБ в текущем году не планирует пересматривать прогноз по темпам роста потребительских цен. "Прогноз мы пересматривать в следующий раз будем уже в феврале, когда результаты 2024 года будут факты", - сказал он.Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября.
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алексей заботкин, инфляция
Банк России, Алексей Заботкин, инфляция
11:49 03.12.2024 (обновлено: 12:02 03.12.2024)
 
Зампред ЦБ оценил траекторию инфляции в 2024 году

ЦБ: траектория инфляции идет вблизи или выше верхней границы прогноза в 8,5%

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Траектория инфляции на 2024 год в России сейчас идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ в 8,5%, заявил журналистам заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.
"Сейчас траектория идет, видимо, вблизи или выше верхней границы",- сказал Заботин, отвечая на вопрос об оценке инфляции в РФ.
При этом, по его словам, ЦБ в текущем году не планирует пересматривать прогноз по темпам роста потребительских цен. "Прогноз мы пересматривать в следующий раз будем уже в феврале, когда результаты 2024 года будут факты", - сказал он.
Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября.
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