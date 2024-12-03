Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241203/iran-853289773.html
В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном
В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном
Москва и Тегеран не собираются затягивать с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T12:26+0300
2024-12-03T12:26+0300
политика
россия
иран
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Москва и Тегеран не собираются затягивать с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Стороны действительно не намерены тянуть подписанием соглашения", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, в настоящее время пока что нет конкретных сроков для визита иранского президента в Россию. Тем не менее, при необходимости визит может быть быстро согласован.Ранее стороны условились, что Договор о стратегическом партнерстве будет подписан в рамках отдельного визита иранского лидера в Россию.
https://1prime.ru/20241202/putin-853258125.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_47be369dd33ab3b4f0cb16c8ec9d75d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:26 03.12.2024
 
В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном

Песков заявил, что Россия и Иран не будут тянуть с подписанием договора

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Москва и Тегеран не собираются затягивать с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Стороны действительно не намерены тянуть подписанием соглашения", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, в настоящее время пока что нет конкретных сроков для визита иранского президента в Россию. Тем не менее, при необходимости визит может быть быстро согласован.
Ранее стороны условились, что Договор о стратегическом партнерстве будет подписан в рамках отдельного визита иранского лидера в Россию.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы развития сотрудничества России и Ирана
Вчера, 16:37
 
ПолитикаРОССИЯИРАНДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала