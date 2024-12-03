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В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном
В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном
Москва и Тегеран не собираются затягивать с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T12:26+0300
2024-12-03T12:26+0300
2024-12-03T12:26+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Москва и Тегеран не собираются затягивать с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Стороны действительно не намерены тянуть подписанием соглашения", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, в настоящее время пока что нет конкретных сроков для визита иранского президента в Россию. Тем не менее, при необходимости визит может быть быстро согласован.Ранее стороны условились, что Договор о стратегическом партнерстве будет подписан в рамках отдельного визита иранского лидера в Россию.
https://1prime.ru/20241202/putin-853258125.html
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россия, иран, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном
Песков заявил, что Россия и Иран не будут тянуть с подписанием договора
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Москва и Тегеран не собираются затягивать с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Стороны действительно не намерены тянуть подписанием соглашения", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, в настоящее время пока что нет конкретных сроков для визита иранского президента в Россию. Тем не менее, при необходимости визит может быть быстро согласован.
Ранее стороны условились, что Договор о стратегическом партнерстве будет подписан в рамках отдельного визита иранского лидера в Россию.
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