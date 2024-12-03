https://1prime.ru/20241203/iran-853289773.html

В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном

В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном - 03.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о сроках подписания договора между Россией и Ираном

Москва и Тегеран не собираются затягивать с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T12:26+0300

2024-12-03T12:26+0300

2024-12-03T12:26+0300

политика

россия

иран

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Москва и Тегеран не собираются затягивать с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Стороны действительно не намерены тянуть подписанием соглашения", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, в настоящее время пока что нет конкретных сроков для визита иранского президента в Россию. Тем не менее, при необходимости визит может быть быстро согласован.Ранее стороны условились, что Договор о стратегическом партнерстве будет подписан в рамках отдельного визита иранского лидера в Россию.

https://1prime.ru/20241202/putin-853258125.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, дмитрий песков, владимир путин