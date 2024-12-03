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Италия стала главным торговым партнером России в ЕС - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Италия стала главным торговым партнером России в ЕС
Италия стала главным торговым партнером России в ЕС - 03.12.2024, ПРАЙМ
Италия стала главным торговым партнером России в ЕС
Впервые за более чем 30 лет Италия стала главным торговым партнером России среди стран ЕС, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T15:53+0300
2024-12-03T15:53+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Впервые за более чем 30 лет Италия стала главным торговым партнером России среди стран ЕС, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. "Впервые за более чем 30 лет Италия, по последним данным Евростата, вышла на первое место в торговле с Россией среди стран ЕС", - сказал он в кулуарах конференции, посвященной 60-летию со дня учреждения Итало-российской торговой палаты в ТПП РФ. "В Италии много продукции Made in Italy, которая не подпадает под антироссийские санкции. Кроме этого, Италия, надо признать, в отличие от других западных государств наиболее лояльна к России. Не власть, а народ", - добавил собеседник агентства, объясняя такие данные от Евростата Торрембини также подчеркнул, что бизнес с Россией сегодня ведут в основном итальянские предприятия, представляющие малый и средний бизнес, производящие, в частности, стройматериалы, одежду, продукты питания. "Им проще, они не испытывают такого санкционного давления от властей и регуляторов, которое только усиливается, как крупные компании", - рассказал он. Что касается самого товарооборота между Россией и Италией, то сегодня он равен 7 миллиардам евро, что по нынешним непростым временам, отметил Торрембини, неплохо.
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россия, италия, ес
Экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС
15:53 03.12.2024
 
Италия стала главным торговым партнером России в ЕС

GIM Unimpresa: Италия стала главным торговым партнером России в ЕС

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФонтан Треви в Риме
Фонтан Треви в Риме - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Впервые за более чем 30 лет Италия стала главным торговым партнером России среди стран ЕС, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Впервые за более чем 30 лет Италия, по последним данным Евростата, вышла на первое место в торговле с Россией среди стран ЕС", - сказал он в кулуарах конференции, посвященной 60-летию со дня учреждения Итало-российской торговой палаты в ТПП РФ.
"В Италии много продукции Made in Italy, которая не подпадает под антироссийские санкции. Кроме этого, Италия, надо признать, в отличие от других западных государств наиболее лояльна к России. Не власть, а народ", - добавил собеседник агентства, объясняя такие данные от Евростата
Торрембини также подчеркнул, что бизнес с Россией сегодня ведут в основном итальянские предприятия, представляющие малый и средний бизнес, производящие, в частности, стройматериалы, одежду, продукты питания. "Им проще, они не испытывают такого санкционного давления от властей и регуляторов, которое только усиливается, как крупные компании", - рассказал он.
Что касается самого товарооборота между Россией и Италией, то сегодня он равен 7 миллиардам евро, что по нынешним непростым временам, отметил Торрембини, неплохо.
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
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