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Италия стала главным торговым партнером России в ЕС

Италия стала главным торговым партнером России в ЕС - 03.12.2024, ПРАЙМ

Италия стала главным торговым партнером России в ЕС

Впервые за более чем 30 лет Италия стала главным торговым партнером России среди стран ЕС, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T15:53+0300

2024-12-03T15:53+0300

2024-12-03T15:53+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Впервые за более чем 30 лет Италия стала главным торговым партнером России среди стран ЕС, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. "Впервые за более чем 30 лет Италия, по последним данным Евростата, вышла на первое место в торговле с Россией среди стран ЕС", - сказал он в кулуарах конференции, посвященной 60-летию со дня учреждения Итало-российской торговой палаты в ТПП РФ. "В Италии много продукции Made in Italy, которая не подпадает под антироссийские санкции. Кроме этого, Италия, надо признать, в отличие от других западных государств наиболее лояльна к России. Не власть, а народ", - добавил собеседник агентства, объясняя такие данные от Евростата Торрембини также подчеркнул, что бизнес с Россией сегодня ведут в основном итальянские предприятия, представляющие малый и средний бизнес, производящие, в частности, стройматериалы, одежду, продукты питания. "Им проще, они не испытывают такого санкционного давления от властей и регуляторов, которое только усиливается, как крупные компании", - рассказал он. Что касается самого товарооборота между Россией и Италией, то сегодня он равен 7 миллиардам евро, что по нынешним непростым временам, отметил Торрембини, неплохо.

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