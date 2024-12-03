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В "Яндекс Музыке" появился инструмент для продвижения творчества артистов

В "Яндекс Музыке" появился инструмент для продвижения творчества артистов - 03.12.2024, ПРАЙМ

В "Яндекс Музыке" появился инструмент для продвижения творчества артистов

Инструмент для продвижения творчества артистов появился в "Яндекс Музыке" - "Импульс" позволяет увеличить количество прослушиваний, привлечь новую аудиторию и... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T04:36+0300

2024-12-03T04:36+0300

2024-12-03T04:36+0300

технологии

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Инструмент для продвижения творчества артистов появился в "Яндекс Музыке" - "Импульс" позволяет увеличить количество прослушиваний, привлечь новую аудиторию и повысить шансы релиза на "взлет", говорится в релизе компании. "Импульс" поможет увеличить количество прослушиваний, привлечь новую аудиторию и повысить шансы релиза на взлет в рекомендациях за счет дополнительных сигналов от слушателей. Артисты получат возможность продвигать свое творчество в "Яндекс Музыке", крупнейшем подписном музыкальном сервисе в России, а также в рекламной сети "Яндекса". "Яндекс Музыка" впервые откроет артистам доступ к премиальной аудитории в 24 миллиона подписчиков "Яндекс Плюса", которые в среднем в месяц слушают музыку на сервисе", - говорится в релизе. С помощью нового инструмента музыкант сможет привлечь новую аудиторию, а реакции пользователей на релиз станут дополнительными сигналами для рекомендаций. "Импульс" работает на базе "Яндекс Директа", им смогут воспользоваться артисты с аудиторией от 100 000 ежемесячных слушателей в "Яндекс Музыке". Инструмент позволяет запустить продвижение в "Яндекс Музыке" и рекламной сети "Яндекса". Кампания создается автоматически на основе информации о выбранном релизе. А нейросети генерируют сегмент аудитории персонально для каждого исполнителя. В него попадают текущие слушатели артиста, а также новая аудитория, которой потенциально может понравиться музыка. Баннеры для продвижения будут также генерироваться автоматически на основе выбранной фотографии, обложки релиза и текста. "Инструмент продвижения находится на стадии бета-тестирования — в декабре доступ к нему получили первые артисты. Тесты уже показывают отличные результаты: у артистов с аудиторией от 100 000 до 500 000 ежемесячных слушателей в Яндекс Музыке прослушивания нового релиза с "Импульсом" растут до 40%. Кроме того, слушатели в 2 раза чаще ставят лайки и добавляют такие релизы в "Коллекцию" по сравнению с релизами, для продвижения которых не используется "Импульс". Это является важным сигналом для рекомендаций Яндекс Музыки", - добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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