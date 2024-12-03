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Новый разрыв интернет-кабеля произошел между Швецией и Финляндией - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Новый разрыв интернет-кабеля произошел между Швецией и Финляндией
Новый разрыв интернет-кабеля произошел между Швецией и Финляндией - 03.12.2024, ПРАЙМ
Новый разрыв интернет-кабеля произошел между Швецией и Финляндией
Новый разрыв интернет-кабеля произошел ночью между Швецией и Финляндией, сообщает во вторник со ссылкой на источники служба новостей Ekot шведской... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:59+0300
2024-12-03T09:59+0300
происшествия
швеция
финляндия
интернет-кабель
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Новый разрыв интернет-кабеля произошел ночью между Швецией и Финляндией, сообщает во вторник со ссылкой на источники служба новостей Ekot шведской радиовещательной компании Sveriges Radio."По данным компании Ekot, произошел обрыв кабеля на интернет-линии между Швецией и Финляндией", - говорится в материале.Разрыв кабеля был обнаружен ночью и скорее всего произошел на суше в Финляндии, уточняет Sveriges Radio.Полиция подозревает, что разрыв кабеля произошел в результате преступной деятельности, власти проинформированы.Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила 18 ноября о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, кабель выведен из строя. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует обрыв кабеля C-Lion1 как причинение вреда и вмешательство в работу коммуникаций. Прокуратура Швеции начала предварительное расследование повреждений, квалифицировав их как диверсию. Оба кабеля отремонтированы и снова введены в эксплуатацию.
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швеция, финляндия, интернет-кабель
Происшествия, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, интернет-кабель
09:59 03.12.2024
 
Новый разрыв интернет-кабеля произошел между Швецией и Финляндией

Sveriges Radio: разрыв интернет-кабеля произошел между Швецией и Финляндией

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Новый разрыв интернет-кабеля произошел ночью между Швецией и Финляндией, сообщает во вторник со ссылкой на источники служба новостей Ekot шведской радиовещательной компании Sveriges Radio.
"По данным компании Ekot, произошел обрыв кабеля на интернет-линии между Швецией и Финляндией", - говорится в материале.
Разрыв кабеля был обнаружен ночью и скорее всего произошел на суше в Финляндии, уточняет Sveriges Radio.
Полиция подозревает, что разрыв кабеля произошел в результате преступной деятельности, власти проинформированы.
Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила 18 ноября о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, кабель выведен из строя. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует обрыв кабеля C-Lion1 как причинение вреда и вмешательство в работу коммуникаций. Прокуратура Швеции начала предварительное расследование повреждений, квалифицировав их как диверсию. Оба кабеля отремонтированы и снова введены в эксплуатацию.
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ПроисшествияШВЕЦИЯФИНЛЯНДИЯинтернет-кабель
 
 
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