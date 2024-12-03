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СМИ узнали, каким оружием Киев намерен противостоять "Орешнику" - 03.12.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали, каким оружием Киев намерен противостоять "Орешнику"
СМИ узнали, каким оружием Киев намерен противостоять "Орешнику" - 03.12.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, каким оружием Киев намерен противостоять "Орешнику"
Украина могла попросить у союзников системы ПРО THAAD и Arrow (Хец) для противодействия новейшей российской ракете средней дальности "Орешник", передает Agence... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:20+0300
2024-12-03T11:21+0300
вооружения
украина
про
"орешник"
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Украина могла попросить у союзников системы ПРО THAAD и Arrow (Хец) для противодействия новейшей российской ракете средней дальности "Орешник", передает Agence France Press.На прошлой неделе Владимир Зеленский после испытания российского "Орешника", который не способны перехватить современные системы противовоздушной обороны, заявил, что запросил у западных партнеров новые комплексы ПВО, которые, по его мнению, "могут сработать", при этом не стал раскрывать, что это за системы. "Они (системы ПВО, которые якобы могут сбить "Орешник" - ред.) включают THAAD и Arrow", - говорится в публикации, которая ссылается на неназванных чиновников. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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украина, про, "орешник"
Вооружения, УКРАИНА, ПРО, "Орешник"
11:20 03.12.2024 (обновлено: 11:21 03.12.2024)
 
СМИ узнали, каким оружием Киев намерен противостоять "Орешнику"

AFP: Киев мог попросить у союзников ПРО THAAD для противодействия "Орешнику"

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Украина могла попросить у союзников системы ПРО THAAD и Arrow (Хец) для противодействия новейшей российской ракете средней дальности "Орешник", передает Agence France Press.
На прошлой неделе Владимир Зеленский после испытания российского "Орешника", который не способны перехватить современные системы противовоздушной обороны, заявил, что запросил у западных партнеров новые комплексы ПВО, которые, по его мнению, "могут сработать", при этом не стал раскрывать, что это за системы.
"Они (системы ПВО, которые якобы могут сбить "Орешник" - ред.) включают THAAD и Arrow", - говорится в публикации, которая ссылается на неназванных чиновников.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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ВооруженияУКРАИНАПРО"Орешник"
 
 
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