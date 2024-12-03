https://1prime.ru/20241203/konsulstvo-853293856.html

В финском Турку нашли применение зданию закрытого генконсульства России

В финском Турку нашли применение зданию закрытого генконсульства России - 03.12.2024, ПРАЙМ

В финском Турку нашли применение зданию закрытого генконсульства России

Расположенный в Финляндии город Турку предложили деятелям культуры проводить мероприятия в здании закрытого в 2023 году российского консульства. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T15:12+0300

2024-12-03T15:12+0300

2024-12-03T15:12+0300

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консульство

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Расположенный в Финляндии город Турку предложили деятелям культуры проводить мероприятия в здании закрытого в 2023 году российского консульства. "Город Турку уже в третий раз предлагает свои свободные помещения на ограниченный период времени организаторам культурных и художественных мероприятий", - следует из сообщения, опубликованном на официальном портале города. Отмечается, что среди шести предложенных под эти цель помещений власти Турку указали помещение по адресу улица Вартиовуоренкату, дом 2, где и располагалось ранее генеральное консульство России. Оно прекратило свою работу 1 октября 2023 года.Позднее это здание выкупила мэрия Турку, заплатив 1,6 миллиона евро.

https://1prime.ru/20241023/zakharova-852363356.html

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россия, финляндия, консульство