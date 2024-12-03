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В финском Турку нашли применение зданию закрытого генконсульства России - 03.12.2024, ПРАЙМ
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В финском Турку нашли применение зданию закрытого генконсульства России
В финском Турку нашли применение зданию закрытого генконсульства России - 03.12.2024, ПРАЙМ
В финском Турку нашли применение зданию закрытого генконсульства России
Расположенный в Финляндии город Турку предложили деятелям культуры проводить мероприятия в здании закрытого в 2023 году российского консульства. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T15:12+0300
2024-12-03T15:12+0300
россия
финляндия
консульство
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Расположенный в Финляндии город Турку предложили деятелям культуры проводить мероприятия в здании закрытого в 2023 году российского консульства. "Город Турку уже в третий раз предлагает свои свободные помещения на ограниченный период времени организаторам культурных и художественных мероприятий", - следует из сообщения, опубликованном на официальном портале города. Отмечается, что среди шести предложенных под эти цель помещений власти Турку указали помещение по адресу улица Вартиовуоренкату, дом 2, где и располагалось ранее генеральное консульство России. Оно прекратило свою работу 1 октября 2023 года.Позднее это здание выкупила мэрия Турку, заплатив 1,6 миллиона евро.
https://1prime.ru/20241023/zakharova-852363356.html
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россия, финляндия, консульство
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, консульство
15:12 03.12.2024
 
В финском Турку нашли применение зданию закрытого генконсульства России

Власти Турку предложили деятелям культуры использовать здание генконсульства РФ

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Расположенный в Финляндии город Турку предложили деятелям культуры проводить мероприятия в здании закрытого в 2023 году российского консульства.
"Город Турку уже в третий раз предлагает свои свободные помещения на ограниченный период времени организаторам культурных и художественных мероприятий", - следует из сообщения, опубликованном на официальном портале города.
Отмечается, что среди шести предложенных под эти цель помещений власти Турку указали помещение по адресу улица Вартиовуоренкату, дом 2, где и располагалось ранее генеральное консульство России. Оно прекратило свою работу 1 октября 2023 года.
Позднее это здание выкупила мэрия Турку, заплатив 1,6 миллиона евро.
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РОССИЯФИНЛЯНДИЯконсульство
 
 
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