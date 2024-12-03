https://1prime.ru/20241203/koreya-853298519.html

В Южной Корее приостановили работу парламента и партий

В Южной Корее приостановили работу парламента и партий - 03.12.2024, ПРАЙМ

В Южной Корее приостановили работу парламента и партий

Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T18:14+0300

2024-12-03T18:14+0300

2024-12-03T18:14+0300

южная корея

юн сок ёль

сеул

военное положение

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СЕУЛ, 3 дек - ПРАЙМ. Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап. "Деятельность Национального собрания и местных законодательных собраний, а также политических партий, политические собрания, митинги, демонстрации и прочая политическая деятельность полностью запрещаются", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су. Кроме того, вводится контроль над всеми СМИ и печатными изданиями. "Любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему или направленные на совершение переворота, запрещаются, запрещены фальшивые новости, манипуляция общественным мнением, лживая агитация", - говорится в упомянутом указе.Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Посольство России в Южной Корее просит соотечественников воздержаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности. Дипведомство следит за развитием ситуации.

https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html

южная корея

сеул

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южная корея, юн сок ёль, сеул, военное положение