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В Южной Корее приостановили работу парламента и партий - 03.12.2024, ПРАЙМ
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В Южной Корее приостановили работу парламента и партий
В Южной Корее приостановили работу парламента и партий - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Южной Корее приостановили работу парламента и партий
Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T18:14+0300
2024-12-03T18:14+0300
южная корея
юн сок ёль
сеул
военное положение
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СЕУЛ, 3 дек - ПРАЙМ. Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап. "Деятельность Национального собрания и местных законодательных собраний, а также политических партий, политические собрания, митинги, демонстрации и прочая политическая деятельность полностью запрещаются", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су. Кроме того, вводится контроль над всеми СМИ и печатными изданиями. "Любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему или направленные на совершение переворота, запрещаются, запрещены фальшивые новости, манипуляция общественным мнением, лживая агитация", - говорится в упомянутом указе.Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Посольство России в Южной Корее просит соотечественников воздержаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности. Дипведомство следит за развитием ситуации.
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южная корея
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южная корея, юн сок ёль, сеул, военное положение
ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Юн Сок Ёль, СЕУЛ, военное положение
18:14 03.12.2024
 
В Южной Корее приостановили работу парламента и партий

В Южной Корее приостановили работу парламента в связи с военным положением

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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СЕУЛ, 3 дек - ПРАЙМ. Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап.
"Деятельность Национального собрания и местных законодательных собраний, а также политических партий, политические собрания, митинги, демонстрации и прочая политическая деятельность полностью запрещаются", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.
Кроме того, вводится контроль над всеми СМИ и печатными изданиями. "Любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему или направленные на совершение переворота, запрещаются, запрещены фальшивые новости, манипуляция общественным мнением, лживая агитация", - говорится в упомянутом указе.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
Посольство России в Южной Корее просит соотечественников воздержаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности. Дипведомство следит за развитием ситуации.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
16:54
 
ЮЖНАЯ КОРЕЯЮн Сок ЁльСЕУЛвоенное положение
 
 
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