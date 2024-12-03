https://1prime.ru/20241203/koreya-853298519.html
В Южной Корее приостановили работу парламента и партий
В Южной Корее приостановили работу парламента и партий - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Южной Корее приостановили работу парламента и партий
Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T18:14+0300
2024-12-03T18:14+0300
2024-12-03T18:14+0300
южная корея
юн сок ёль
сеул
военное положение
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83418b75560370cc808f4cfaf999da39.jpg
СЕУЛ, 3 дек - ПРАЙМ. Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап. "Деятельность Национального собрания и местных законодательных собраний, а также политических партий, политические собрания, митинги, демонстрации и прочая политическая деятельность полностью запрещаются", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су. Кроме того, вводится контроль над всеми СМИ и печатными изданиями. "Любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему или направленные на совершение переворота, запрещаются, запрещены фальшивые новости, манипуляция общественным мнением, лживая агитация", - говорится в упомянутом указе.Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Посольство России в Южной Корее просит соотечественников воздержаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности. Дипведомство следит за развитием ситуации.
https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html
южная корея
сеул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_137fd2ec416bcfbef492d713ba74aedd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, юн сок ёль, сеул, военное положение
ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Юн Сок Ёль, СЕУЛ, военное положение
В Южной Корее приостановили работу парламента и партий
В Южной Корее приостановили работу парламента в связи с военным положением
СЕУЛ, 3 дек - ПРАЙМ. Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап.
"Деятельность Национального собрания и местных законодательных собраний, а также политических партий, политические собрания, митинги, демонстрации и прочая политическая деятельность полностью запрещаются", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.
Кроме того, вводится контроль над всеми СМИ и печатными изданиями. "Любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему или направленные на совершение переворота, запрещаются, запрещены фальшивые новости, манипуляция общественным мнением, лживая агитация", - говорится в упомянутом указе.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
Посольство России в Южной Корее просит соотечественников воздержаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности. Дипведомство следит за развитием ситуации.
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения