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Yonhap: президент Южной Кореи заявил, что скоро отменит военное положение - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Yonhap: президент Южной Кореи заявил, что скоро отменит военное положение
Yonhap: президент Южной Кореи заявил, что скоро отменит военное положение - 03.12.2024, ПРАЙМ
Yonhap: президент Южной Кореи заявил, что скоро отменит военное положение
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о своем согласии отменить введенное ночью военное положение в стране, сообщило информагентство Yonhap. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T22:45+0300
2024-12-03T23:14+0300
происшествия
южная корея
военное положение
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о своем согласии отменить введенное ночью военное положение в стране, сообщило информагентство Yonhap."Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения", - передает заявление главы государства Yonhap.Также агентство сообщает, что президент заявил, что на заседании кабмина оформит отмену военного положения.Глава страны сделал следующее заявление: "Я сразу же на заседании правительства приму требования парламента и отменю военное положение".По словам Юн Сок Ёля, после принятия Национальным собранием требования отменить военное положение он тут же отдал распоряжение созвать заседание кабмина. Решение об отмене военного положения, как отметил президент, не было принято из-за отсутствия необходимого кворума, но он сделает это, как только будет возможность.В этой связи в Yonhap отметили, что Юн Сок Ёль заявил о готовности отменить военное положение через шесть часов после того, как он объявил о его введении.
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южная корея, военное положение
Происшествия, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, военное положение
22:45 03.12.2024 (обновлено: 23:14 03.12.2024)
 
Yonhap: президент Южной Кореи заявил, что скоро отменит военное положение

Yonhap: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что отменит военное положение

© CC BY 2.0 / Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza/U.S. Secretary of DefenseПрезидент Южной Кореи Юн Сук Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© CC BY 2.0 / Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza/U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о своем согласии отменить введенное ночью военное положение в стране, сообщило информагентство Yonhap.
"Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения", - передает заявление главы государства Yonhap.
Также агентство сообщает, что президент заявил, что на заседании кабмина оформит отмену военного положения.
Глава страны сделал следующее заявление: "Я сразу же на заседании правительства приму требования парламента и отменю военное положение".
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
Вчера, 16:54
По словам Юн Сок Ёля, после принятия Национальным собранием требования отменить военное положение он тут же отдал распоряжение созвать заседание кабмина. Решение об отмене военного положения, как отметил президент, не было принято из-за отсутствия необходимого кворума, но он сделает это, как только будет возможность.
В этой связи в Yonhap отметили, что Юн Сок Ёль заявил о готовности отменить военное положение через шесть часов после того, как он объявил о его введении.
 
ПроисшествияЮЖНАЯ КОРЕЯвоенное положение
 
 
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