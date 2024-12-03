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Yonhap: президент Южной Кореи заявил, что скоро отменит военное положение

Yonhap: президент Южной Кореи заявил, что скоро отменит военное положение - 03.12.2024, ПРАЙМ

Yonhap: президент Южной Кореи заявил, что скоро отменит военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о своем согласии отменить введенное ночью военное положение в стране, сообщило информагентство Yonhap. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T22:45+0300

2024-12-03T22:45+0300

2024-12-03T23:14+0300

происшествия

южная корея

военное положение

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о своем согласии отменить введенное ночью военное положение в стране, сообщило информагентство Yonhap."Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения", - передает заявление главы государства Yonhap.Также агентство сообщает, что президент заявил, что на заседании кабмина оформит отмену военного положения.Глава страны сделал следующее заявление: "Я сразу же на заседании правительства приму требования парламента и отменю военное положение".По словам Юн Сок Ёля, после принятия Национальным собранием требования отменить военное положение он тут же отдал распоряжение созвать заседание кабмина. Решение об отмене военного положения, как отметил президент, не было принято из-за отсутствия необходимого кворума, но он сделает это, как только будет возможность.В этой связи в Yonhap отметили, что Юн Сок Ёль заявил о готовности отменить военное положение через шесть часов после того, как он объявил о его введении.

https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html

южная корея

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южная корея, военное положение