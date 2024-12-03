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Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения
Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения - 03.12.2024, ПРАЙМ
Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения
Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения в стране, сообщило информагентство Yonhap. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T23:35+0300
2024-12-03T23:35+0300
2024-12-03T23:36+0300
происшествия
южная корея
правительство
военное положение
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения в стране, сообщило информагентство Yonhap.Как указывается в сообщении: "Южнокорейское правительство одобрило предложение об отмене военного положения".Прошлой ночью глава страны Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".При этом он отметил, что попытки проведения против него процедуры импичмента грозят параличом власти. Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения. За отмену отдали свои голоса все присутствующие на заседании Нацсобрания 190 депутатов.По конституции, президент должен отменить военное положение, если большинство в парламенте проголосовало против.
https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html
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южная корея, правительство, военное положение
Происшествия, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, правительство, военное положение
Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения
Yonhap: кабмин Южной Кореи одобрил предложение об отмене военного положения
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения в стране, сообщило информагентство Yonhap.
Как указывается в сообщении: "Южнокорейское правительство одобрило предложение об отмене военного положения".
Прошлой ночью глава страны Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
При этом он отметил, что попытки проведения против него процедуры импичмента грозят параличом власти. Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения. За отмену отдали свои голоса все присутствующие на заседании Нацсобрания 190 депутатов.
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
По конституции, президент должен отменить военное положение, если большинство в парламенте проголосовало против.