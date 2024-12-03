Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241203/krizis-853302449.html
Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения
Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения - 03.12.2024, ПРАЙМ
Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения
Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения в стране, сообщило информагентство Yonhap. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T23:35+0300
2024-12-03T23:36+0300
происшествия
южная корея
правительство
военное положение
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83418b75560370cc808f4cfaf999da39.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения в стране, сообщило информагентство Yonhap.Как указывается в сообщении: "Южнокорейское правительство одобрило предложение об отмене военного положения".Прошлой ночью глава страны Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".При этом он отметил, что попытки проведения против него процедуры импичмента грозят параличом власти. Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения. За отмену отдали свои голоса все присутствующие на заседании Нацсобрания 190 депутатов.По конституции, президент должен отменить военное положение, если большинство в парламенте проголосовало против.
https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_137fd2ec416bcfbef492d713ba74aedd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная корея, правительство, военное положение
Происшествия, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, правительство, военное положение
23:35 03.12.2024 (обновлено: 23:36 03.12.2024)
 
Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения

Yonhap: кабмин Южной Кореи одобрил предложение об отмене военного положения

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения в стране, сообщило информагентство Yonhap.
Как указывается в сообщении: "Южнокорейское правительство одобрило предложение об отмене военного положения".
Прошлой ночью глава страны Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
При этом он отметил, что попытки проведения против него процедуры импичмента грозят параличом власти. Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения. За отмену отдали свои голоса все присутствующие на заседании Нацсобрания 190 депутатов.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
Вчера, 16:54
По конституции, президент должен отменить военное положение, если большинство в парламенте проголосовало против.
 
ПроисшествияЮЖНАЯ КОРЕЯправительствовоенное положение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала