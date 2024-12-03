https://1prime.ru/20241203/krizis-853302449.html

Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения

Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения - 03.12.2024, ПРАЙМ

Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения

Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения в стране, сообщило информагентство Yonhap. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T23:35+0300

2024-12-03T23:35+0300

2024-12-03T23:36+0300

происшествия

южная корея

правительство

военное положение

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения в стране, сообщило информагентство Yonhap.Как указывается в сообщении: "Южнокорейское правительство одобрило предложение об отмене военного положения".Прошлой ночью глава страны Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".При этом он отметил, что попытки проведения против него процедуры импичмента грозят параличом власти. Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения. За отмену отдали свои голоса все присутствующие на заседании Нацсобрания 190 депутатов.По конституции, президент должен отменить военное положение, если большинство в парламенте проголосовало против.

https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html

южная корея

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южная корея, правительство, военное положение