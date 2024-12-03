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Макрон сделал заявление о возможности ухода с поста - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Макрон сделал заявление о возможности ухода с поста
Макрон сделал заявление о возможности ухода с поста - 03.12.2024, ПРАЙМ
Макрон сделал заявление о возможности ухода с поста
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исключает возможность ухода с поста президента до голосования по вотуму недоверия правительству, передает Agence... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T21:37+0300
2024-12-03T21:37+0300
политика
эммануэль макрон
заявление
отставка
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исключает возможность ухода с поста президента до голосования по вотуму недоверия правительству, передает Agence France-Presse. Призывы к отставке из стана оппонентов французский лидер назвал "политической фикцией" и подчеркнул, что никогда не рассматривал возможность ухода с поста до истечения своей президентской каденции в 2027 году. "Если я стою перед вами, это потому, что я дважды был избран народом Франции, - заявил Макрон на встрече с журналистам в ходе визита в Саудовскую Аравию. - Я чрезвычайно горжусь этим и буду чтить это доверие со всей энергией, которая у меня есть, чтобы быть полезным стране до последней секунды".Французский парламент в среду рассмотрят вотум недоверия оппозиции премьер-министру Мишелю Барнье, и в случае, если вотум недоверия поддержат большинство депутатов, правительство будет вынуждено уйти в отставку.
https://1prime.ru/20241202/makron-853262771.html
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эммануэль макрон, заявление, отставка
Политика, Эммануэль Макрон, заявление, отставка
21:37 03.12.2024
 
Макрон сделал заявление о возможности ухода с поста

AFP: Макрон исключил возможность ухода с поста до голосования о вотуме кабмину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исключает возможность ухода с поста президента до голосования по вотуму недоверия правительству, передает Agence France-Presse.
Призывы к отставке из стана оппонентов французский лидер назвал "политической фикцией" и подчеркнул, что никогда не рассматривал возможность ухода с поста до истечения своей президентской каденции в 2027 году.
"Если я стою перед вами, это потому, что я дважды был избран народом Франции, - заявил Макрон на встрече с журналистам в ходе визита в Саудовскую Аравию. - Я чрезвычайно горжусь этим и буду чтить это доверие со всей энергией, которая у меня есть, чтобы быть полезным стране до последней секунды".
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
Большинство "за". Во Франции ожидают отставки Макрона
Вчера, 20:49
Французский парламент в среду рассмотрят вотум недоверия оппозиции премьер-министру Мишелю Барнье, и в случае, если вотум недоверия поддержат большинство депутатов, правительство будет вынуждено уйти в отставку.
 
ПолитикаЭммануэль Макронзаявлениеотставка
 
 
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