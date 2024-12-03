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В Малайзии заинтересовались продукцией российских сельхозпроизводителей - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241203/malayziya-853295556.html
В Малайзии заинтересовались продукцией российских сельхозпроизводителей
В Малайзии заинтересовались продукцией российских сельхозпроизводителей - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Малайзии заинтересовались продукцией российских сельхозпроизводителей
Малайзия заинтересована в регулярных поставках сельхозпродукции из РФ, у российских бизнес-структур сегодня есть хорошая возможность экспорта в эту страну, для... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:27+0300
2024-12-03T16:32+0300
экономика
малайзия
россия
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Малайзия заинтересована в регулярных поставках сельхозпродукции из РФ, у российских бизнес-структур сегодня есть хорошая возможность экспорта в эту страну, для этого есть все условия, в том числе, межгосударственные договоры, сообщил РИА директор отдела государственного ветеринарного регулирования департамента ветеринарных служб министерства сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии доктор Шахарул Акмар Бин Талиб. "Наша страна заинтересована и готова принять сельхозпродукцию из РФ в большом количестве. Сейчас для этого есть хорошая возможность, созданы благоприятные условия. Есть межгосударственные договоренности. Нам нужны мясо, молочная продукция. В Малайзии, например, производится лишь 20% говядины, остальное импортируется. Россия может претендовать на высокую долю из оставшихся 80 процентов. Сколько - решать бизнес-структурам РФ", - рассказал РИА Новости Шахарул Акмар Бин Талиб в Соборной мечети Москвы в понедельник после встречи с представителями Минсельхоза РФ, Россельходнадзора, Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ, а также руководителями предприятий и агрохолдингов. По его словам, ранее Малайзия импортировала продукцию с фирмами, связанными с западными странами, в первую очередь - с Великобританией. "Но сейчас другая ситуация, у РФ хорошая возможность начать массовый экспорт в Малайзию. Возникающие вопросы решаемы. На примере Саудовской Аравии, Китая и других стран, куда идет продукция из РФ, мы видим, что все возможно. Главное - это приемлемая для нас цена и высокое качество товара", - добавил Шахарул Акмар Бин Талиб. Собеседник агентства также отметил, что во время визита делегация Малайзия посетит ряд предприятий и агрохолдингов в центральной части России. "По итогам посещений мы с российской стороной, в том числе с профильными министерствами РФ, будем планировать дальнейшее сотрудничестве и надеемся, что это будут прямые договора в экономической сфере", - заключил он.
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малайзия, россия
Экономика, МАЛАЙЗИЯ, РОССИЯ
16:27 03.12.2024 (обновлено: 16:32 03.12.2024)
 
В Малайзии заинтересовались продукцией российских сельхозпроизводителей

В Малайзии заинтересовались поставками продукции сельхозпроизводителей России

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Куала-Лумпур
Города мира. Куала-Лумпур - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Малайзия заинтересована в регулярных поставках сельхозпродукции из РФ, у российских бизнес-структур сегодня есть хорошая возможность экспорта в эту страну, для этого есть все условия, в том числе, межгосударственные договоры, сообщил РИА директор отдела государственного ветеринарного регулирования департамента ветеринарных служб министерства сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии доктор Шахарул Акмар Бин Талиб.
"Наша страна заинтересована и готова принять сельхозпродукцию из РФ в большом количестве. Сейчас для этого есть хорошая возможность, созданы благоприятные условия. Есть межгосударственные договоренности. Нам нужны мясо, молочная продукция. В Малайзии, например, производится лишь 20% говядины, остальное импортируется. Россия может претендовать на высокую долю из оставшихся 80 процентов. Сколько - решать бизнес-структурам РФ", - рассказал РИА Новости Шахарул Акмар Бин Талиб в Соборной мечети Москвы в понедельник после встречи с представителями Минсельхоза РФ, Россельходнадзора, Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ, а также руководителями предприятий и агрохолдингов.
По его словам, ранее Малайзия импортировала продукцию с фирмами, связанными с западными странами, в первую очередь - с Великобританией.
"Но сейчас другая ситуация, у РФ хорошая возможность начать массовый экспорт в Малайзию. Возникающие вопросы решаемы. На примере Саудовской Аравии, Китая и других стран, куда идет продукция из РФ, мы видим, что все возможно. Главное - это приемлемая для нас цена и высокое качество товара", - добавил Шахарул Акмар Бин Талиб.
Собеседник агентства также отметил, что во время визита делегация Малайзия посетит ряд предприятий и агрохолдингов в центральной части России.
"По итогам посещений мы с российской стороной, в том числе с профильными министерствами РФ, будем планировать дальнейшее сотрудничестве и надеемся, что это будут прямые договора в экономической сфере", - заключил он.
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