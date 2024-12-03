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Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию
Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию - 03.12.2024, ПРАЙМ
Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию
Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию, сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T06:54+0300
2024-12-03T06:54+0300
2024-12-03T06:54+0300
энергетика
газ
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китай
кнр
шанхай
сила сибири
газопровод "сила сибири"
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ПЕКИН, 3 дек - ПРАЙМ. Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию, сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).
В конце ноября агентство Синьхуа сообщало, что строительство последнего участка восточного маршрута газопровода Китай-Россия, являющегося продолжением "Силы Сибири" на территории КНР, завершилось на семь месяцев раньше срока.
"Восточный маршрут газопровода Китай-Россия, обладающий крупнейшей в Китае пропускной способностью по транспортировке природного газа, состоящий из одной нитки, 2 декабря был полностью введен в эксплуатацию", - сообщила компания на своем сайте.
В компании также отметили, что после того, как газопровод был полностью введен в эксплуатацию, объём поставок природного газа по нему в три провинции востока Китая, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы стабилизируется на уровне 38 миллиардов кубометров в год.
Восточная ветка газопровода Китай-Россия на территории КНР начинается от пограничного города Хэйхэ, расположенного в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, и заканчивается в Шанхае на востоке страны. Общая протяжённость ветки на территории Китая составляет 5111 километров.
"Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяжённостью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
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газ, россия, китай, кнр, шанхай, сила сибири, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Шанхай, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию
CNPC: восточная ветка газопровода Россия-Китай полностью введена в эксплуатацию
ПЕКИН, 3 дек - ПРАЙМ. Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию, сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).
В конце ноября агентство Синьхуа сообщало, что строительство последнего участка восточного маршрута газопровода Китай-Россия, являющегося продолжением "Силы Сибири" на территории КНР, завершилось на семь месяцев раньше срока.
"Восточный маршрут газопровода Китай-Россия, обладающий крупнейшей в Китае пропускной способностью по транспортировке природного газа, состоящий из одной нитки, 2 декабря был полностью введен в эксплуатацию", - сообщила компания на своем сайте.
В компании также отметили, что после того, как газопровод был полностью введен в эксплуатацию, объём поставок природного газа по нему в три провинции востока Китая, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы стабилизируется на уровне 38 миллиардов кубометров в год.
Восточная ветка газопровода Китай-Россия на территории КНР начинается от пограничного города Хэйхэ, расположенного в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, и заканчивается в Шанхае на востоке страны. Общая протяжённость ветки на территории Китая составляет 5111 километров.
"Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяжённостью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.