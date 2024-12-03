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Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию

Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию - 03.12.2024, ПРАЙМ

Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию

Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию, сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T06:54+0300

2024-12-03T06:54+0300

2024-12-03T06:54+0300

энергетика

газ

россия

китай

кнр

шанхай

сила сибири

газопровод "сила сибири"

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ПЕКИН, 3 дек - ПРАЙМ. Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию, сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). В конце ноября агентство Синьхуа сообщало, что строительство последнего участка восточного маршрута газопровода Китай-Россия, являющегося продолжением "Силы Сибири" на территории КНР, завершилось на семь месяцев раньше срока. "Восточный маршрут газопровода Китай-Россия, обладающий крупнейшей в Китае пропускной способностью по транспортировке природного газа, состоящий из одной нитки, 2 декабря был полностью введен в эксплуатацию", - сообщила компания на своем сайте. В компании также отметили, что после того, как газопровод был полностью введен в эксплуатацию, объём поставок природного газа по нему в три провинции востока Китая, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы стабилизируется на уровне 38 миллиардов кубометров в год. Восточная ветка газопровода Китай-Россия на территории КНР начинается от пограничного города Хэйхэ, расположенного в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, и заканчивается в Шанхае на востоке страны. Общая протяжённость ветки на территории Китая составляет 5111 километров. "Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяжённостью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

китай

кнр

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