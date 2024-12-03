https://1prime.ru/20241203/mask-853301741.html

Маск назвал самую большую угрозу человечеству

Маск назвал самую большую угрозу человечеству - 03.12.2024, ПРАЙМ

Маск назвал самую большую угрозу человечеству

Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в соцсети Х, что самой большой угрозой, с которой до сих пор сталкивалось человечество,... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T21:43+0300

2024-12-03T21:43+0300

2024-12-03T21:44+0300

илон маск

рождаемость

падение

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в соцсети Х, что самой большой угрозой, с которой до сих пор сталкивалось человечество, является падение уровня рождаемости во всем мире . Этим заявлением миллиардер прокомментировал публикацию с графиком, который был составлен на основе данных Отдела народонаселения ООН. График наглядно показывает, насколько значительно во всем мире снизился уровень рождаемости с 1960-х годов. "Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор", - написал Маск. Ранее он уже не единожды привлекал внимание к демографическим проблемам, отмечая, например, что многие государства могут исчезнуть, если не примут меры по улучшению демографической ситуации.

https://1prime.ru/20241125/mask-853057541.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, рождаемость, падение