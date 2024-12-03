https://1prime.ru/20241203/mask-853301741.html
Маск назвал самую большую угрозу человечеству
Маск назвал самую большую угрозу человечеству - 03.12.2024, ПРАЙМ
Маск назвал самую большую угрозу человечеству
Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в соцсети Х, что самой большой угрозой, с которой до сих пор сталкивалось человечество,... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T21:43+0300
2024-12-03T21:43+0300
2024-12-03T21:44+0300
илон маск
рождаемость
падение
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в соцсети Х, что самой большой угрозой, с которой до сих пор сталкивалось человечество, является падение уровня рождаемости во всем мире . Этим заявлением миллиардер прокомментировал публикацию с графиком, который был составлен на основе данных Отдела народонаселения ООН. График наглядно показывает, насколько значительно во всем мире снизился уровень рождаемости с 1960-х годов. "Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор", - написал Маск. Ранее он уже не единожды привлекал внимание к демографическим проблемам, отмечая, например, что многие государства могут исчезнуть, если не примут меры по улучшению демографической ситуации.
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илон маск, рождаемость, падение
Илон Маск, рождаемость, падение
Маск назвал самую большую угрозу человечеству
Маск: падение уровня рождаемости - самая большая угроза человечеству
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в соцсети Х, что самой большой угрозой, с которой до сих пор сталкивалось человечество, является падение уровня рождаемости во всем мире .
Этим заявлением миллиардер прокомментировал публикацию с графиком, который был составлен на основе данных Отдела народонаселения ООН. График наглядно показывает, насколько значительно во всем мире снизился уровень рождаемости с 1960-х годов.
"Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор", - написал Маск.
"Пожалуйста": на Украине попросили Маска о помощи
Ранее он уже не единожды привлекал внимание к демографическим проблемам, отмечая, например, что многие государства могут исчезнуть, если не примут меры по улучшению демографической ситуации.