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Маск назвал самую большую угрозу человечеству - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Маск назвал самую большую угрозу человечеству
Маск назвал самую большую угрозу человечеству - 03.12.2024, ПРАЙМ
Маск назвал самую большую угрозу человечеству
Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в соцсети Х, что самой большой угрозой, с которой до сих пор сталкивалось человечество,... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T21:43+0300
2024-12-03T21:44+0300
илон маск
рождаемость
падение
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в соцсети Х, что самой большой угрозой, с которой до сих пор сталкивалось человечество, является падение уровня рождаемости во всем мире . Этим заявлением миллиардер прокомментировал публикацию с графиком, который был составлен на основе данных Отдела народонаселения ООН. График наглядно показывает, насколько значительно во всем мире снизился уровень рождаемости с 1960-х годов. "Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор", - написал Маск. Ранее он уже не единожды привлекал внимание к демографическим проблемам, отмечая, например, что многие государства могут исчезнуть, если не примут меры по улучшению демографической ситуации.
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илон маск, рождаемость, падение
Илон Маск, рождаемость, падение
21:43 03.12.2024 (обновлено: 21:44 03.12.2024)
 
Маск назвал самую большую угрозу человечеству

Маск: падение уровня рождаемости - самая большая угроза человечеству

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в соцсети Х, что самой большой угрозой, с которой до сих пор сталкивалось человечество, является падение уровня рождаемости во всем мире .
Этим заявлением миллиардер прокомментировал публикацию с графиком, который был составлен на основе данных Отдела народонаселения ООН. График наглядно показывает, насколько значительно во всем мире снизился уровень рождаемости с 1960-х годов.
"Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор", - написал Маск.
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Ранее он уже не единожды привлекал внимание к демографическим проблемам, отмечая, например, что многие государства могут исчезнуть, если не примут меры по улучшению демографической ситуации.
 
Илон Маскрождаемостьпадение
 
 
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