https://1prime.ru/20241203/matvienko-853290638.html
Матвиенко призвала упорядочить законодательный процесс
Матвиенко призвала упорядочить законодательный процесс - 03.12.2024, ПРАЙМ
Матвиенко призвала упорядочить законодательный процесс
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свое несогласие с постоянным внесением множества поправок в базовые законы, что превращает законодательный... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:00+0300
2024-12-03T13:00+0300
2024-12-03T13:00+0300
политика
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совфед
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свое несогласие с постоянным внесением множества поправок в базовые законы, что превращает законодательный процесс в "лоскутное одеяло". Об этом она заявила в рамках совещания со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных министерств и ведомств."Участились случаи дробления законопроектов, когда вносятся многочисленные изменения в базовый закон", - отметила сенатор.По словам Матвиенко, в прошлом году было принято 37 законов об изменении Налогового кодекса и 50 законов об изменении Кодекса об административных правонарушениях.Сенатор подчеркнула, что такой подход к законодательству неприемлем: законодательный процесс должен быть единым и упорядоченным.
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россия, совфед, валентина матвиенко
Политика, РОССИЯ, Совфед, Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала упорядочить законодательный процесс
Матвиенко призвала не превращать законодательный процесс в "лоскутное одеяло"
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свое несогласие с постоянным внесением множества поправок в базовые законы, что превращает законодательный процесс в "лоскутное одеяло". Об этом она заявила в рамках совещания со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных министерств и ведомств.
"Участились случаи дробления законопроектов, когда вносятся многочисленные изменения в базовый закон", - отметила сенатор.
По словам Матвиенко, в прошлом году было принято 37 законов об изменении Налогового кодекса и 50 законов об изменении Кодекса об административных правонарушениях.
Сенатор подчеркнула, что такой подход к законодательству неприемлем: законодательный процесс должен быть единым и упорядоченным.
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